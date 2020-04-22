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Son zamanlarda gece saatlerinde gökyüzüne baktığınızda bir yerden bir yere sıra halinde hareket eden cisimler gördüyseniz paniğe kapılmayın... Çünkü bu cisimler uydudan başka bir şey değil. Güney Afrikalı girişimci ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk 'ucuz ve yüksek hızda internet' kapsamında Starlink projesini başlattı...

Yüksek hızda internet için uzaya gönderilen Starlink uyduları yolculuğuna başladı. Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje pek çok ülkede UFO olarak yorumlandı. Ancak havada hareket eden bu nesnelerin aslında uydu olduğu anlaşıldı. Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtildi. Peki Starlink uyduları Türkiye'den nasıl gözlemlenebiliyor?

Aşağıdaki internet sitesini kullanarak Starlink uydularının Türkiye'nin neresinden geçtiğini rahatlıkla takip edebiliyorsunuz. Takip için öncelikle Starlink uydularının canlı seyrini gösteren siteyi açmanız gerekiyor. Site yüklendiğinde ve konumunuz algılandığında uyduların görüneceği saat ve gün bilgileri ekranın solunda gözüküyor. Bu saat ve tarihte gökyüzüne bakarak bir çizgi halinde Starlink uydularını görebilirsiniz. Ancak uyduları seyredebilmek için gökyüzünün açık olması gerekiyor. Sitede o sırada gökyüzünün açık ya da kapalı olacağı bilgisi veriliyor. Dilerseniz sağdaki Open Street View butonuna tıklayarak uyduları Google Street View üzerinden görebilirsiniz.

STARLİNK UYDULARININ TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN...

NE ZAMAN BAŞLADI?

Elon Musk'ın 2015 yılında duyurduğu ve 2019'da lansmanı gerçekleşen projede yaklaşık 360 uydu piyasaya sürüldü. Her biri yaklaşık 225 kilogram ağırlığında olan uyduların üzerinde Güneş paneli bulunuyor.

Uydular 60'lık gruplar halinde piyasaya sürülürken, ayda yaklaşık 2 grubun uzaya gönderilmesi amaçlanıyor.

Yörüngeye yerleştirilen uyduların yüksekliklerini artırmak için iyon motorlar kullanılıyor.

SpaceX'in Mars yolculuğunu finanse etmek için Starlink projesini başlattığı ifade ediliyor. Falcon roketinin içerisine sığdırılan uyduların yeniden kullanılabileceği belirtiliyor.

Forbes'da yer alan habere göre bu aylarda sıklıkla gökyüzünde gözlemlenebilen uydular bir yandan da endişe yaratıyor. Bugün yaklaşık 2 bin aktif uydu Dünya'nın etrafında dönüyor; SpaceX ise bu rakamı bir hayli artırıyor. Dünya yörüngesinde çarpışan uydular ciddi bir risk oluşturuyor. Çarpışmadan kalan enkaz parçalarının her birinin daha sonra diğer uyduları da etkileyebileceği ifade ediliyor.

"PROJESİNİ ŞU CÜMLELERLE ANLATMIŞTI

Musk yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte, “5G yoğunluğun olduğu durumlar için harika fakat kırsal için çok da iyi değil. Doğanın olduğu alanlar için 5G uygun değil. Starlink telekomünikasyon şirketlerinin ulaşmakta en çok zorlandığı müşterinin yüzde 3’ü ile 4’üne ulaşacak. Bence bu durum geleneksel telekomünikasyon şirketlerinin üzerinden ciddi bir yük alacak. Altyapıya da ihtiyaç olmayacak. Gökyüzüne doğrulttuktan sonra internet çalışmaya başlayacak” demişti.