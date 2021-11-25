Starbucks'tan iddialara yanıt

Kahve müdavimleri son dakika Starbucks haberlerini merak ediyor. "Starbucks Türkiye kapanıyor mu?" sorusu binlerce müşteriyi harekete geçirdi. Starbucks Türkiye iddialara yanıt verdi.

STARBUCKS TÜRKİYE KAPANIYOR MU?

Starbucks, Instagram hesabına yaptığı yoruma yanıt verdi.

Resmi hesaptan verilen yanıtta, "Asılsız haberdir. Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz" denildi.