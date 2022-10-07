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Starbucks'tan son dakika zam açıklaması geldi! 2022 Starbucks kahve fiyatlarına zam geldi mi?

Starbucks'ta hatalı zam bilmecesi! Tüm detaylar ortaya çıktı, zam iddiaları yalanlandı

Sosyal medyada tartışılan Starbucks kahvelerine zam geldiği yönündeki iddialarla ilgili kafa karışıklığı sona erdi. Starbucks Türkiye Genel Merkezi zam iddialarını reddederken iddialara kaynak olan fiyat tablosundaki zamlı rakamların hatayla yazıldığı, kısa süre içerisinde de düzeltildiği ortaya çıktı. İşte zam bilmecesinde yaşananlar...

07.10.2022 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Starbucks kahvelerine zam  geldiği yönünde sosyal medyada ortaya atılan iddialar, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Kısa sürede bilmeceye dönüşen zam iddialarının aslı ise Sturbucks Türkiye Genel Merkezi'nden yapılan açıklama ile ortaya çıktı.

  • Geçtiğimiz gün İstanbul'daki Buyaka ve Metrogargen AVM'lerindeki Starbucks şubelerine giden müşteriler fiyat tablolarının aniden değişmesine tanık oldu. 

    Fiyatlardaki ani değişim müşteriler tarafından fotoğraflandı ve sosyal medyada paylaşıldı. Tüm tartışma ise zamlı tablo görsellerinin paylaşılması sonrası ortaya çıktı. 

     

     

  • Sturbucks Türkye'den de bu iddialarla ilgili aydınlatıcı bir açıklama gelmeyince zam iddiası sosyal medyada yayılmaya başladı.

     

  • Sturbucks Türkiye Genel Merkezi'nden Haberturk.com'a zam iddialarıyla ilgili yanıt geldi. Yapılan açıklamada zam iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.

    Teyit.org'un okuyucularıyla paylaştığı bilgiye göre ise hatalı zam listesi dün akşam saatlerinde düzeltildi. Yani Starbucks ürünlerine zam gelmedi!

     

  • İşte Starbucks'ın güncel fiyat bilgileri:

     Filtre kahve: 22 TL

    Türk Kahvesi: 21 TL

    Americano: 26 TL

    Latte: 29 TL 

    Cappuccino: 29 TL

    Caramel Macchiato: 37 TL

    Mocha: 39 TL

     

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