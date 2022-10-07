Sturbucks Türkiye Genel Merkezi'nden Haberturk.com'a zam iddialarıyla ilgili yanıt geldi. Yapılan açıklamada zam iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve ileriye dönük olarak bir zam planlamasının olmadığı belirtildi.

Teyit.org'un okuyucularıyla paylaştığı bilgiye göre ise hatalı zam listesi dün akşam saatlerinde düzeltildi. Yani Starbucks ürünlerine zam gelmedi!