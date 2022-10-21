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Starbucks bağımlılarını hayret ettirecek pazarlama taktikleri! Aynı kahve farklı çeşitlerde satılıyor! Starbucks boy taktiği iddiası!

Starbucks bağımlılarını hayret ettirecek pazarlama taktikleri!

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks müşterilerini memnun edebilmek için sürekli olarak yeni ürünlerini piyasaya sürüyor ve kendi adını duyurmaya devam ediyor. Starbucks mağazaları müşterilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanıyor ve uzun saatler geçirmeleri için fırsat sunuyor. İşte Starbucks'ın bilinmeyen taktikleri!

Giriş: 21.10.2022 - 12:42 | Güncelleme: ABONE OL

  • Pazarlama stratejisi konusunda kendisini son derecede geliştiren kahve zinciri, dünyanın en büyük ve en fazla kahve dükkanına sahip bir konumda. Dev markanın bu kadar ünvana sahip olmasında ki en büyük etken ise devamlı olarak müşterileri için uyguladığı pazarlama taktikleri ve memnuniyet sürdürülebilirliği olarak görülüyor.

  • ESKİ İÇECEKLER DEĞİŞTİRİLEREK YENİDEN SATIŞA SUNULUYOR

    Starbucks’ın uyguladığı taktikler Business Indesider tarafından incelendi. Belirtilen bilgilere göre dev marka eski içeceklerinin yeni varyasyonlarını geliştirerek müşterilerine sunuyor.

    Örneğin markanın çok sevilen Frappuccino’su düzenli olarak yenilenerek ve isim değiştirerek satışa sunuldu. Kimi zaman Unicorn Frappuccino, Balkabağı Soslu Latte olarak müşterilerin beğenisine bırakıldı.

  • KONFORLU MEKAN STRATEJİSİ

    Bir çok satış mağazasında olduğu gibi Starbucks’ta müşterilerin uzun saatler geçirebileceği şekilde tasarlanıyor. İyi aydınlatılmış ortam, dikkat çeken ürünler, tezgah önünde bulunan kurabiye, çikolatalar ve indirim tabelaları, müşterileri satın almada cazip kılıyor.

  • SADAKAT POLİTİKASI

    Starbucks müşterileri için sadakat programı uygular. Kullanılan mobil uygulama ile müşteriler Starbucks’tan ürün satın aldıkça yeni puanlar ve indirimler kazanırlar. Bazı kullanıcılara özel teklifler gelir, kartlarına yükleme yapılır. Bu sayede müşterilerin bağımlılıkları artar ve devamlı müşteri haline gelirler.

  • BİLİNMEYEN BARDAK BOYLARI!

    Birçok starbucks sevdalısı mevcut bardak boylarının Tall, Grande ve Venti olduğunu zanneder. Ancak iki boy daha bulunur bunlar “short ve trenta”dır. Short en ufak boy, Trenta ise en büyük boy olarak geçer. Short kahvelerin fiyatı daha uygundur.

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