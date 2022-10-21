Pazarlama stratejisi konusunda kendisini son derecede geliştiren kahve zinciri, dünyanın en büyük ve en fazla kahve dükkanına sahip bir konumda. Dev markanın bu kadar ünvana sahip olmasında ki en büyük etken ise devamlı olarak müşterileri için uyguladığı pazarlama taktikleri ve memnuniyet sürdürülebilirliği olarak görülüyor.