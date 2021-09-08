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Stanley Tucci: Üç yıldır kanserle mücadele ediyorum
Amerikalı oyuncu ve senarist Stanley Tucci, kendisine üç yıl önce kanser teşhisi konduğunu açıkladı. Tucci, konuyla ilgili, "Altı ay boyunca beslenme tüpüm vardı. İkizlerin lise mezuniyetine zar zor yetişebildim. Kanser, aynı anda hem daha çok korkmanızı hem de daha az korkmanızı sağlıyor. Hastalanmadan önceki halimden çok daha yaşlı hissediyorum" dedi
"Açlık Oyunları", "Spotlight", "Yenilmezler", "Şeytan Marka Giyer" ve "The Witches" gibi projelerde rol alan Stanley Tucci, üç yıl önce kendisine kanser teşhisi konduğunu itiraf etti. Hakkında bilinmeyenleri açıklayan Tucci, dilinin kökünde bir tümör olduğunu ifade etti.
"İLK KARIM KANSERDEN ÖLDÜ"
Vera Magazin Dergisi'ne konuşan 60 yaşındaki Stanley Tucci, "Operasyon için çok büyüktü, bu yüzden yüksek doz radyasyon ve kemoterapi yapmak zorunda kaldılar. Asla böyle bir şey yapmayacağıma yemin etmiştim çünkü ilk karım kanserden öldü ve yıllarca onun bu tedavileri görmesini izlemek korkunçtu." açıklamasını yaptı.
"ÖNCEKİ HALİMDEN ÇOK DAHA YAŞLI HİSSEDİYORUM"
Kate Spath-Tucci ile 14 yıl evli kalan ve ilk eşini kanserden kaybeden ünlü oyuncu, yaşadığı deneyimin beş çocuğu için oldukça zor olduğunu da sözlerine ekledi.
"Altı ay boyunca beslenme tüpüm vardı." diyen Stanley Tucci, "İkizlerin lise mezuniyetine zar zor yetişebildim. Kanser, aynı anda hem daha çok korkmanızı hem de daha az korkmanızı sağlıyor. Hastalanmadan önceki halimden çok daha yaşlı hissediyorum ama yine de ilerlemek ve işlerinizi halletmek istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Stanley Tucci'den itiraf: Üç yıldır kanserle mücadele ediyorum - Magazin haberleri/stanley-tucci-den-itiraf-uc-yildir-kanserle-mucadele-ediyorum-magazin-haberleri-3185210-magazin
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