THE WITCHES'IN KONUSU NE?

Filmde cadıların gerçek olduğunu keşfeden bir çocuğun hikayesini anlatıyor. 7 yaşındaki çocuk Norveçli büyükannesi ile birlikte büyük bir sırrı keşfeder. Yıllardır haklarında birçok şeyi masallardan öğrendiği cadılar aslında gerçektir. Onlar anlatılanların aksine kel kafalarını saklamak için peruk takan ve ayak parmakları olmayan normal insanlar gibi giyinen cadılardır.