23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Rumen golcüsü Bogdan Stancu, son 6 haftada da rakip fileleri havalandırdı.
Ligde bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 16 haftada 15 maça çıkan Stancu, 11 gol atma başarısı gösterdi.
Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren 32 yaşındaki futbolcu, son 6 lig maçında fileleri 8 kez sarstı.
Stancu, bu süreçte Kasımpaşa ve Göztepe ağlarını 2'şer kez havalandırırken, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'a birer gol attı.
Türkiye'de ilk olarak Galatasaray'da forma giyen Rumen futbolcu, bu sezon ayrıca Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.
Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Stancu, son olarak Gençlerbirliği'nin dün sahasında lider Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ilk golünü kaydetti.
Stancu, başkent ekibinin teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun gelişinin ardından çıkışa geçmesinde attığı gollerle önemli rol oynadı.
BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI
Bogdan Stancu, Demir Grup Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Deneyimli golcü, takımının ilk yarının son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!