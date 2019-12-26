Stajyer maaşı ne kadar oldu? sorusu bugün açıklanan 2020 asgari ücretin ardından gündeme geldi. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’u oranında ücret ödeniyor. İşte stajyer maaşına dair detaylar...

STAJYER MAAŞI NE KADAR? 2020

Staj yapan öğrencilere 2019 yılı sonuna kadar en az 549 TL ücret ödendi. 2020 asgari ücreti AGİ dahil 2 bin 324 lira olarak belirlendi. AGİ miktarı ise 220 lira oldu. Bu durumda 2020 asgari ücretinden AGİ miktarı çıkarıldığında elde edilen rakamın yüzde 30'u olan 631 lira bu seneki minimum stajyer maaşı oluyor.

STAJYER MAAŞLARINA DEVLET DE KATKI SAĞLIYOR

Çırak ve stajyerlere ödenen ücretlerin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. İlk defa 2016 yılında başlayan bu uygulama, 2020-2021 eğitim öğretim yılına kadar devam edecek.

Bu kapsamda 2019 yılında, mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci başına, 20’den az personel çalıştıran işletmelere 366 TL; 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere 183 TL devlet katkısı sağlanıyor. Stajyer çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı yapılmıyor.