Stajyer maaşı ne kadar oldu? sorusu açıklanan 2020 asgari ücretin ardından gündeme geldi. Meslek lisesi son sınıfta okuyan öğrencilerin maaşı minimum 631 lira olarak belirlendi. Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam ile stajyer maaşları da artmaktadır. İşte stajyer maaşına dair detaylar...

2020 STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU?

2020'nin gelmesiyle birlikte staj yapan öğrencilere verilecek maaşlar arttı. 2019'da gençlere en az 548.70 lira ödenirken, bu tutar 631.19 liraya çıktı. Devlet katkısı tutarı 2020'de 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420.70, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210.40 lira olarak uygulanacak.

Stajyerlik süresi emekliliğe etki eder mi?

Staj süresi emeklilikten sayılıp sayılmayacağı konusunda çok bilgi kirliliği vardır. Bu konuda SGK net bir açıklama yapmıştır. Yapılan stajın sigortalılık başlangıcına ya da emeklilik yaşının düşmesine herhangi bir katkısı yoktur. Fakat ülkemizde her seçimde kimi siyasi partilerin vaatleri arasında olan konunun takip edilmesinde fayda bulunmaktadır.

Stajyer Maaşları Ayın Kaçında Yatar?

Devlet kurumlarında staj yapanlara genellikle her ayın 15’i ile 20’si arasında maaş ödemesi yapılır. Özel sektörde ise genel de her ayın 10’una kadar stajyer maaşları yatar.

Üniversite, Meslek yüksek okulu öğrencileri stajyer maaşı alır mı?

Staj yapma zorunluluğu olan üniversite ve yüksekokul öğrencileri 3308 sayılı kanun kapsamında olmadıklarından, işletmelerin kendilerine maaş ödeme zorunluluğu yoktur.