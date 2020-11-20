Stajlar iptal mi oldu? Sorusu milyonlarca lise öğrencisi tarafından merak konusu oldu. MEB tarafından yürütülen staj programları ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi.



STAJLAR İPTAL Mİ OLDU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, staj programlarının 4 Ocak tarihine kadar yapılmaması yönünde karar alındığını açıkladı.