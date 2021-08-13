Luyindama’nın yerine Danimarka’dan yeni bir stoper alındı. Kongolu futbolcu da istenmediğini biliyor ama o da sahada ilk 11’de. Ne söyleyeyim yani? Motivasyonlarının sıfır olduğu bir ortamda yine bu çocuklar ayakta durabiliyorlarsa, formaları için savaşıyorlarsa, hata yapmalarına rağmen bir alkışı hak ediyorlar. Dilerim bu transfer problemi bir an önce biter de takım rahatlar.