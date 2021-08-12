Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk oluyor.

ST. JOHNSTONE - GALATASARAY

STAT: McDiarmid Park

HAKEM: Andris Treimanis

SAAT: 21.00

YAYIN: D Smart Spor

ST. JOHNSTONE: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran

GALATASARAY: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne

YEDEKLER: Yedlin, Alpaslan, Berk, Babel, Mohamed, Aytaç, Barış, Emre, Ömer, Sekidika, Jankat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

İHTİMALLER

İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.

RAKİPLER BELLİ

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Sahasında oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen St. Johnstone (4B 3M), tek galibiyetini Temmuz 2015'te Alaşkert'i 2-1 yenerek aldı.

Deplasmanda oynadığı son 23 Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Galatasaray (4B 18M), tek galibiyetini 3+ gol sevinci yaşadığı tek karşılaşmada aldı (3-1 vs Neftçi Bakü)

Avrupa kupalarında ilk maçını kazanamadığı son üç eleme turunda da turnuvaya veda eden St. Johnstone, en son 2014/15'te ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Luzern'i eledi (Avrupa Ligi 2. eleme turu).

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk maçını sahasında kazanamadığı son beş çift ayaklı eleme turunun dördünde turnuvaya veda ederken, sadece 2012/13 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Schalke'yi eledi (1-1 & 3-2).

Galatasaray formasıyla ilk maçına bu eşleşmenin ilk ayağında çıkan Sacha Boey, profesyonel kariyerinin ilk golünü de o karşılaşmada St. Johnstone filelerine gönderdi.

3 EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 292. RANDEVU

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.

TERİM YÖNETİMİNDE 85. MAÇ

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.