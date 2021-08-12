Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında İskoçya ekibi St. Johnstone'a konuk oluyor.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY
STAT: McDiarmid Park
HAKEM: Andris Treimanis
SAAT: 21.00
YAYIN: D Smart Spor
ST. JOHNSTONE: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, Kane, O'Halloran
GALATASARAY: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne
YEDEKLER: Yedlin, Alpaslan, Berk, Babel, Mohamed, Aytaç, Barış, Emre, Ömer, Sekidika, Jankat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
İHTİMALLER
İstanbul'da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek. Sarı-kırmızılı takım, yenilmesi durumunda ise bu organizasyona veda edecek.
RAKİPLER BELLİ
Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.
- Sahasında oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen St. Johnstone (4B 3M), tek galibiyetini Temmuz 2015'te Alaşkert'i 2-1 yenerek aldı.
- Deplasmanda oynadığı son 23 Avrupa kupası maçının birini kazanabilen Galatasaray (4B 18M), tek galibiyetini 3+ gol sevinci yaşadığı tek karşılaşmada aldı (3-1 vs Neftçi Bakü)
- Avrupa kupalarında ilk maçını kazanamadığı son üç eleme turunda da turnuvaya veda eden St. Johnstone, en son 2014/15'te ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Luzern'i eledi (Avrupa Ligi 2. eleme turu).
- Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk maçını sahasında kazanamadığı son beş çift ayaklı eleme turunun dördünde turnuvaya veda ederken, sadece 2012/13 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Schalke'yi eledi (1-1 & 3-2).
- Galatasaray formasıyla ilk maçına bu eşleşmenin ilk ayağında çıkan Sacha Boey, profesyonel kariyerinin ilk golünü de o karşılaşmada St. Johnstone filelerine gönderdi.
3 EKSİK VAR
Sarı-kırmızılı takımda lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek.
AVRUPA'DA 292. RANDEVU
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 291 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 76 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 386 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 439 gole engel olamadı.
TERİM YÖNETİMİNDE 85. MAÇ
Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 84 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 113 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 127 gol gördü.
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