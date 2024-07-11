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        Haberler Bilgi Gündem Srebrenitsa katliamı nedir? 8 bin Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa katliamı ne zaman yaşandı?

        Srebrenitsa katliamı nedir? 8 bin Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa katliamı ne zaman yaşandı?

        Balkan tarihinde acı dolu günleri temsil eden Srebrenitsa Katliamı şehitleri, katliamın 29. yılında anılıyor. En az 8 bin Bosnalı sivilin hayatını kaybettiği bu acı günün tarihi ve ne zaman yaşandığı en çok araştırılan konular arasında. İşte Srebrenitsa katliamına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:40
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        • 1

          Srebrenitsa Katliamı, Bosna Savaşı sırasında Temmuz 1995'te Sırp kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve 8 bin Boşnak sivilin hayatını kaybettiği korkunç bir insanlık trajedisidir. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük soykırım olarak kabul edilen bu katliam, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. İşte detaylar...

        • 2

          SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?

          Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır.

        • 3

          Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Sırp Cumhuriyeti Ordusunun dışında katliama "Akrepler" olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyememiştir.

        • 4

          AVRUPA'DA GERÇEKLEŞMİŞ EN BÜYÜK TOPLU KIYIM!

          Srebrenitsa katliami II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır.

        • 5

          KATLİAMDA NELER YAŞANDI?

          Yugoslavya'nın çöküşü üzerine 1992 yılında Sırpların Bosna'da başlattıkları soykırımın ardından bölgeye zoraki olarak müdahale eden Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan edilen 6 bölge arasında Srebrenitsa da bulunmaktaydı.

        • 6

          Savaştan önce nüfusu 24 bin civarı olan kentin nüfusu diğer bölgelerden gelen mülteci göçleriyle 60 bin civarına gelmişti. Artık Srebrenitsa 'açlık' ve 'hastalıklar' ile mücadele eden bir 'toplama kampı'na dönüşmüştü. Müslümanların elindeki silahlar BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle toplanmıştı.

        • 7

          Ratko Mladiç komutasındaki Sırplar Srebrenitsa'ya olan saldırılarını sıklaştırdıklarında müslümanların toplanan silahlarını geri almak için yaptıkları başvuru, sorumlu Hollanda komutanı Thom Karremans tarafından reddedildi. BM yalnızca iki F16'yı kent üzerinde bir uçuş yaptırmakla yetindi.

        • 8

          Hollandalı askerler bir gece yarısı Bosna'daki BM Barış Gücü komutanı Hollandalı generalden aldıkları emir doğrultusunda kenti boşalttılar. Savaş sırasında şehrin güvenliğinden sorumlu olan Hollandalı Komutan Thom Karremans kendisine sığınan 25 bin mülteciyi ve şehri Sırplara teslim etti.

          Daha sonra orataya çıkan bir video kasedinde Sırp generalin kenti boşaltan Hollandalı komutana bir hediye verirken görüntüleri çekilecekti. Bir hafta süren katliam II. Dünya Savaşı'ından sonra insanlığa yapılan en büyük suç olarak arşivlerde yer aldı.

        • 9

          SREBRENİTSA KATLİAMINI KİMLER YAPTI?

          11 Temmuz 1995 günü Ratko Mladiç silahlarından arındırılmış kente hiç zorlanmadan girdi. Sonra da Sırp askerler Bosna Müslümanları ve Bosna Hırvatlarını yollarda, dağlarda öldürdüler. Sırp askerler cesetlerin kimlikleri tespit edilmesin diye cesetleri parçalayarak sayıları 64'ü bulan toplu mezarlara gömdüler.

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