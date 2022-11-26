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'Squid Game'in oyuncusu O Yeong-su hakkında 'cinsel taciz' iddiası! Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor! - Magazin haberleri

Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor!

Gün geçmiyor ki bir taciz suçlaması yapılmasın... Hollywood'un en önemli isimlerinden Harvey Weinstein'ın cinsel saldırı ile suçlanmasının ardından çok sayıda ünlü isim, başına gelen taciz ve tecavüz olaylarını anlatmaya başlamıştı. Güney Koreli oyuncu O Yeong-su, şarkıcı Kris Wu, ABD'li aktör Kevin Spacey gibi isimler ile alakalı benzer iddialar da ortaya atıldı

Giriş: 26.11.2022 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 'SQUID GAME'DE YER ALIYORDU

    Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan 'Squid Game’de yer alan 78 yaşındaki oyuncu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlanıyor. Ünlü oyuncu ise hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti.

    Yonhap haber ajansına göre; şikayetçi kadın, ilk defa polise geçen yıl aralık ayında gitti ancak dosya nisan ayında açılmadan kapandı. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şimdi ise savcılık şikayetçi kadının isteği üzerine dosyayı tekrar açıyor.

    Oyuncuya, tutuklama talebi yöneltilmeden cinsel taciz suçlaması yöneltildi.

    Seul’daki Kültür Bakanlığı'nın, suçlamanın üzerine O’nun yer aldığı bir hükümet reklamını yayınlamayı kestiği de belirtildi.

  • 13 YIL HAPİS YATACAK

    Şarkıcı Kris Wu (32) da 18 yaşındaki Çinli bir öğrenciyi ve bazıları 18 yaşın altında olan diğer kızları kendisiyle cinsel birlikteliğe teşvik etmekle suçlanmasının ardından 31 Temmuz 2021'de Pekin'de gözaltına alınmıştı.

    Öğrenci, o dönemde medyaya, Wu'nun kendisini 17 yaşındayken alkolle kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşamak konusunda ikna etmeye çalıştığını söylemişti. Kris Wu, Çin'in Pekin Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak, 13 yıl hapse mahkum edildi.

  • 7 YENİ SUÇLAMA DAHA

    Geçtiğimiz aylarda yargılandığı cinsel saldırı davasında suçsuz bulunan ABD'li aktör Kevin Spacey'nin, bu kez de farklı 7 cinsel taciz suçlamasıyla yargılanacağı açıklandı.

    İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden yapılan açıklamada, Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey'nin 2001 ile 2004 yılları işlediği iddia edilen cinsel saldırı suçundan yargılanacağı belirtildi.

    Suçlamalar arasında üç adet uygunsuz saldırı, üç adet cinsel saldırı ve bir kişinin rızası olmadan cinsel faaliyette bulunmasına neden olmak yer alıyor.

    Gelecek yıl haziran ayında İngiltere’de mahkemeye çıkacağı belirtilen 63 yaşındaki oyuncu, hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddetmiş ve suçsuz olduğunu söylemişti.

  • İNGİLTERE'DE DE DAVA AÇILDI

    İngiltere'de, eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki "uygunsuz saldırı" suçlamasıyla dava açılmasına karar verildi.

    Kraliyet Savcılık Servisi Özel Suç Birimi Başkanı Rosemary Ainslie, davanın açılmasına neden olan iki "uygunsuz saldırının" 1996'da gerçekleştiğini ifade etti.

    Ainslie, Weinstein aleyhindeki cezai kovuşturmaların devam ettiğini ve eski Hollywood film yapımcısının adil yargılanma hakkına sahip olduğunu aktardı.

    Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

  • İKİ AYRI 'CİNSEL TACİZ' İDDİASI

    'Sex And The City'nin ve 9 Aralık'ta gösterilmeye başlanan devamı 'And Just Like That...'in yıldızlarından biri olan Chris Noth, iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

    Bu iki kadının ifadelerine göre; bu taciz olaylarının biri 2004, diğeri ise 2015 yılında meydana geldi.

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