Suçlamaların ardı arkası kesilmiyor!

"BANA UYKU HAPI VERİP, TACİZ EDİYORDU"
Marilyn Manson'ın kendisini uzun süre taciz ettiğini ileri süren oyuncu Evan Rachel Wood, şarkıcıyla ilgili yeni iddialarda bulundu. Wood, birlikte oldukları dönemde ünlü müzisyenin kendisine uyku ilacı ve uyuşturucu verdiğini ardından da taciz ettiğini öne sürdü.
Ünlü aktris, "Bu tacizleri ben uyurken de devam ediyordu. O zamanlarda sürekli kendime 'Sadece uyu, sakın hareket etme' diye telkinde bulunuyordum" dedi.
Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikteliği sırasında hamile kaldığını ve sonra kürtaj yaptırdığını da anlattı.
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Ashley Walters ve Sarah McNeilly adlı modeller ile Ashley Lindsay Morgan ve adını sadece Gabriella olarak açıklayan bir başka kadın da Manson tarafından taciz edildiklerini ve fiziksel şiddet uygulandığını iddia etmişlerdi.