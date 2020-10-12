Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify ve Foxplay ile ilgili RTÜK'ten son dakika önemli bir açıklama geldi. RTÜK'ten yapılan duyuruda, 'www.medyaporttv.com', 'www.paylasfm.com', 'https://open.spotify.com' ve 'https://www.foxplay.com.tr/' internet sitelerinin, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığının tespit edildiği belirtildi. Duyuruda, Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 'internet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri' başlıklı 10'uncu maddesine işaret edilerek, söz konusu internet sitelerinin, internet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği hatırlatıldı.
SPOTİFY KAPANACAK MI?
Duyuruda, belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre içinde hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave 3 ay daha yayın hizmetlerinin sunabileceği vurgulanarak, "Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben 72 saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtar olunur" denildi.
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