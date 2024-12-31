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        Haberler Dünyadan Spotify'da 2024 yılının en çok dinlenen kadın şarkıcıları

        Spotify'da yılın en çok dinlenen kadın şarkıcıları

        2024 yılı sona ererken pop müziğin güçlü kadınları Spotify'a hükmediyor. Platformun en çok dinlenen 10 kadın sanatçısının milyonlarca dinleyicisi var ve en çok dinlenen 1 numaralı yıldızın aylık dinleyici sayısı 123 milyon. Aralık ayı, bazı şarkıcılara Noel şarkılarıyla büyük destek sağladı. İşte yılın en çok dinlenen kadın şarkıcıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:19
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        • 1

          10. Brenda Lee

          73.30 milyon dinleyici

        • 2

          9. SZA

          81.03 milyon dinleyici

        • 3

          8. Rihanna

          82.83 milyon dinleyici

        • 4

          7. Sabrina Carpenter

          90.23 milyon dinleyici

        • 5

          6. Sia

          93.54 milyon dinleyici

        • 6

          5. Taylor Swift

          98.53 milyon dinleyici

        • 7

          4. Mariah Carey

          100.61 milyon dinleyici

        • 8

          3. Billie Eilish

          104.64 milyon dinleyici

        • 9

          2. Lady Gaga

          112.27 milyon dinleyici

        • 10

          1. Ariana Grande

          123.70 milyon dinleyici

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