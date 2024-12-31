Spotify'da yılın en çok dinlenen kadın şarkıcıları
2024 yılı sona ererken pop müziğin güçlü kadınları Spotify'a hükmediyor. Platformun en çok dinlenen 10 kadın sanatçısının milyonlarca dinleyicisi var ve en çok dinlenen 1 numaralı yıldızın aylık dinleyici sayısı 123 milyon. Aralık ayı, bazı şarkıcılara Noel şarkılarıyla büyük destek sağladı. İşte yılın en çok dinlenen kadın şarkıcıları...
Giriş: 31.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:19
- 1
10. Brenda Lee
73.30 milyon dinleyici
- 2
9. SZA
81.03 milyon dinleyici
- 3
8. Rihanna
82.83 milyon dinleyici
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- 4
7. Sabrina Carpenter
90.23 milyon dinleyici
- 5
6. Sia
93.54 milyon dinleyici
- 6
5. Taylor Swift
98.53 milyon dinleyici
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- 7
4. Mariah Carey
100.61 milyon dinleyici
- 8
3. Billie Eilish
104.64 milyon dinleyici
- 9
2. Lady Gaga
112.27 milyon dinleyici
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- 10
1. Ariana Grande
123.70 milyon dinleyici
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