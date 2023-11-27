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        Haberler Ekonomi Teknoloji Spotify'a beklenen özellik geliyor: Dileyen kullanıcılar isterse devre dışı bırakabilecek - Teknoloji Haberleri

        Spotify'a beklenen özellik geliyor: Dileyen kullanıcılar isterse devre dışı bırakabilecek

        Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, kullanıcılarını memnun edecek yeni özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dileyen kullanıcılar isterse rahatsız oldukları önermeleri devre dışı bırakabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 16:44 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:44
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        • 1

          "ŞARKI ÖNERİLERİ" KAPATILABİLECEK

          Spotify'ın çalışma sistemi dinleme alışkanlıklarınıza göre tavisye vermektir. Kullanıcı bu özellik sayesinde müzik zevkine yönelik şarkılar dinlemeye devam eder. "Kişisel öneriler" veya "Öneriler" olarak geçen bu özellik yakında opsiyonel hale gelecek.

        • 2

          ORTAK KULLANILAN SPOTİFY HESAPLARI İÇİN FAYDALI OLABİLİR

          Kullanıcılar isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabilecek. Ayrıca özellik ortak kullanılan Spotify özellikleri için faydalı olacak. Eğer Spotify hesabınızı hem evde hem iş yerinde ortak kullandığınız birisi varsa önermeleri devre dışı bırakarak müzik zevklerinizin karışmasını engelleyebilirsiniz.

        • 3

          Spotify tarafından yeni "Önermeleri kapat" özelliğine dair bir açıklama gelmedi ancak Spotify sözcülerinin açıklamasına göre özellik değerlendirme aşamasında. Bu özelliğin devre dışı bırakılması halinde şarkı önerme algoritmasının nasıl çalışacağına dair bir açıklama yapılmadı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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