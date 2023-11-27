Spotify'a beklenen özellik geliyor: Dileyen kullanıcılar isterse devre dışı bırakabilecek

Spotify tarafından yeni "Önermeleri kapat" özelliğine dair bir açıklama gelmedi ancak Spotify sözcülerinin açıklamasına göre özellik değerlendirme aşamasında. Bu özelliğin devre dışı bırakılması halinde şarkı önerme algoritmasının nasıl çalışacağına dair bir açıklama yapılmadı.