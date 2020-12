Spotify, 2020'nin 'en'lerini açıkladı

Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de toplam 320 milyon insanın audio dünyasında neler dinlediğini ve keşfettiğini ortaya koyan yılın en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast’lerini açıkladı. Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel oldu

HABERTURK.COM

Dünya genelinde 8.3 milyon dinlenme ile Porto Riko’lu rapçi Bad Bunny Spotify’da 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı oldu. Bad Bunny’nin ardından Drake gelirken, 2020 yılında dünyada en çok dinlenen üçüncü sanatçı J Balvin oldu. Dördüncü sıraya yerleşen Juice WRLD’ü ise The Weeknd takip etti.

Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, TOP 5 sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı oldu. Türkiye’de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.

Türkiye’nin TOP 10 sanatçı listesinde rap müziğin ağırlığı hissedilirken, pop müzik de Sezen Aksu’nun yanı sıra, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek gibi isimlerle TOP 10 sanatçı listesindeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi indie gruplar da 2020 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen 10 sanatçısı arasında yer aldı. TOP 10 listesindeki sanatçıların tamamı Türk sanatçılardan oluştu.

En çok dinlenen müzik gruplarında ise gerek sanatçı sayısı gerekse dinlenme oranı açısından 2020 yılında yükselişe geçen indie müzik türü dikkat çekti. 2020 yılının en çok dinlenen 10 müzik grubu arasında 5 indie grubu yer aldı.

TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR POP DÜNYASINDAN

Billie Eilish, 2020 yılının en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak ikinci kez üst üste zirvede yer aldı. Eilish’i ikinci sırada Taylor Swift takip ederken, üçüncü sırada ise Ariana Grande yer aldı. Dünyanın en çok dinlenen kadın sanatçıları listesinin dördüncü sırasına Dua Lipa, beşinci sırasına ise Halsey yerleşti.

Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinin zirvesindeki isim 2017 yılından beri değişmedi ve yine Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’yu ikinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish takip etti. Listenin dördüncü sırasında Sertab Erener yer alırken, beşinci sıraya ise Sena Şener yerleşti.

Türkiye’nin TOP 10 kadın sanatçı listesinde Billie Eilish’in yanı sıra, Dua Lipa ve Lana Del Rey gibi yabancı isimler de yer aldı. 2020 yılı Türkiye’deki kadın sanatçıların müzik sahnesinde daha fazla boy gösterdikleri bir yıl oldu. Spotify’da Türkiye’de en çok dinlenen 150 sanatçı listesindeki kadın sanatçı sayısı, 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 20’ye yakın bir artış gösterdi.

2020’DE TÜRKİYE’DE INDIE MÜZİK TÜRÜNE İLGİ ARTTI

2020 yılının dünya genelinde en çok dinlenen şarkısı, 1.6 milyar dinlenme ile The Weeknd’den “Blinding Lights” oldu. İkinci ve üçüncü sırada ise sırasıyla, Tones And I’dan “Dance Monkey” ve Roddy Ricch’ten “The Box” yer aldı. 2020 yılının dünyada en çok dinlenen dördüncü şarkısı Imanbek ve SAINt JH’un “Roses - Imanbek Remix” adlı kaydı olurken, beşinci sıraya ise Dua Lipa’dan “Don’t Start Now” yerleşti.

Geçen seneye oranla pek çok yeni sanatçının daha fazla şarkıyı müzikseverlerle buluşturduğu 2020 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen şarkısı iki rapçi Ezhel ve Murda’nın “Bi Sonraki Hayatımda Gel” şarkısı olurken, ikinci sırada Gazapizm’in “Unutulacak Dünler” adlı kaydı yer aldı. Üçüncü sıraya Zeynep Bastık’tan “Uslanmıyor Bu” yerleşirken TOP 5 şarkı listesinin devamına yine rap şarkıları damga vurdu. Reynmen’den “Leila” dördüncü, Ezhel ve Murda’nın bir diğer düetleri “AYA” ise beşinci sırada yer aldı.

Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen 10 şarkının 9’u Türkçe şarkılardan oluşurken, tek yabancı şarkı, Tones And I’dan “Dance Monkey” oldu. Türkiye’nin TOP 10 şarkı listesinde rap’e diğer müzik türleri eşlik etti. Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan “Kazılı Kuyum” ve İkiye On Kala’dan “Kafamda Kentsel Dönüşümler”, Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen 10 şarkısı arasında yer alan indie şarkılar olurken, Didomido ve Eglo G düeti olan elektro pop türündeki “Nimet” de 2020 yılını damga vuran bir diğer şarkı oldu.

Dünya genelinde en çok dinlenen albüm, 3.3 milyar dinlenme ile Bad Bunny’nin YHLQMDLG adlı albümü olurken, The Weeknd’den After Hours ikinci sıraya, Post Malone’nun Hollywood’s Bleeding adlı albümü ise üçüncü sıraya yerleşti. 2020 yılının TOP 5 albüm listesinin dördüncü sırasında Harry Styles’ın Fine Line albümü, beşinci sırasında ise Dua Lipa’nın Future Nostalgia albümü yer aldı.

Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen albümlere gelince; listenin ilk sırasında Murda’nın Made In Turkey albümü yer aldı. Murda’yı sırasıyla Gazapizm’in HİZA ve Ufo361’in Lights Out albümleri takip etti. Dördüncü sıraya Murda’nın bir diğer albümü olan DOĞA yerleşirken, Türkiye’nin TOP 5 albümü listesinin son sırasında ise Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun Akustik Travma adlı albümü yer aldı. Akustik Travma’nın yanı sıra, Adamlar’dan Dünya Günlükleri ve Dolu Kadehi Ters Tut’tan Karanlık gibi indie albümler de 2020 yılının en çok dinlenen 10 albümü arasında yer aldı. Türkiye’nin 2020 yılı TOP 10 albüm listesindeki tek yabancı albüm ise Billie Eilish’ten geldi ve WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO? oldu.

PODCAST DÜNYASINDA NELER OLDU?

2020 yılının dünya genelindeki en popüler podcast yayını The Joe Rogan Experience olurken, ikinci sıraya TED Talks Daily, üçüncü sıraya ise The Daily yerleşti. Dördüncü sırada The Michelle Obama Podcast, beşinci sırada ise komedi türündeki Call Her Daddy yer aldı. Türkiye’de 2020 yılında en çok dinlenen podcast yayınları ise şöyle sıralandı: En çok dinlenen 5 podcast yayınının birinci sırasına Kendine İyi Davran, ikinci sırasına umarim annem dinlemez, üçüncü sırasına ise O Tarz Mı? yerleşti. Listenin dördüncü sırasında Zihnimin Kıvrımları bulunurken beşinci sırada Fularsız Entellik yer aldı.

Peki, 2020 yılında en çok hangi podcast türü dikkat çekti? Dünya genelinde ilk sırada toplum ve kültür, ikinci sırada ise komedi türü yer aldı. 2020 yılının TOP 5 podcast listesindeki üçüncü tür hayat tarzı ve sağlık, dördüncü ve beşinci tür ise sanat ve eğlence ve eğitimsel oldu. Türkiye’de de ilgi, bu beş tür üzerindeydi. Sadece Türkiye’de en çok dinlenen podcast türlerinde global listeden farklı olarak beşinci sıraya Hikayeler yerleşti.

2020 yılının en çok dinlenenleri ile ilgili global ve Türkiye verilerinin TOP listeleri ise aşağıda yer alıyor.

Spotify, 2020 özeti global TOP listeleri:

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:

1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:

1. YHLQMDLG, Bad Bunny

2. After Hours, The Weeknd

3. Hollywood’s Bleeding, Post Malone

4. Fine Line, Harry Styles

5. Future Nostalgia, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:

1. “Blinding Lights”, The Weeknd

2. “Dance Monkey”, Tones and I

3. “The Box”, Roddy Ricch

4. “Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN

5. “Don’t Start Now”, Dua Lipa

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:

1. The Joe Rogan Experience

2. TED Talks Daily

3. The Daily

4. The Michelle Obama Podcast

5. Call Her Daddy

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

1. Toplum ve Kültür

2. Komedi

3. Hayat Tarzı ve Sağlık

4. Sanat ve Eğlence

5. Eğitimsel

Spotify 2020 Yılın Türkiye TOP Listeleri:

Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:

1. Ezhel

2. Sezen Aksu

3. Murda

4. Sagopa Kajmer

5. Patron

6. Yüzyüzeyken Konuşuruz

7. Zeynep Bastık

8. Emir Can İğrek

9. Gazapizm

10. Dolu Kadehi Ters Tut

Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:

1. Sezen Aksu

2. Zeynep Bastık

3. Billie Eilish

4. Sertab Erener

5. Sena Şener

6. Göksel

7. Tuğçe Kandemir

8. Dua Lipa

9. Sıla

10. Lana Del Rey

Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:

1. Yüzyüzeyken Konuşuruz

2. Dolu Kadehi Ters Tut

3. Duman

4. Pinhani

5. Adamlar

6. Mor ve ötesi

7. maNga

8. Perdenin Ardındakiler

9. İkiye On Kala

10. BTS

Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:

1. Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel

2. Unutulacak Dünler - Gazapizm

3. Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık

4. Leila - Reynmen

5. AYA - Murda, Ezhel

6. Sağı Solu Kes - Gazapizm

7. Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz

8. Nimet - Didomido, Eglo G

9. Dance Monkey - Tones And I

10. Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala

Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:

1. Made In Turkey - Murda, Ezhel

2. HİZA - Gazapizm

3. Lights Out - Ufo361

4. DOĞA - Murda

5. Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz

6. Dünya Günlükleri - Adamlar

7. Müptezhel - Ezhel

8. ORMAN KANUNLARI - Ben Fero

9. Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut

10. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:

1. Kendine İyi Davran

2. umarim annem dinlemez

3. O Tarz Mı?

4. Zihnimin Kıvrımları

5. Fularsız Entellik

Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:

1. Toplum ve Kültür

2. Sanat ve Eğlence

3. Komedi

4. Hayat Tarzı ve Sağlık

5. Hikayeler