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STAT: Jose Alvalade

SAAT: 23.00

HAKEM: Sergei Karasev

YAYIN: EXXEN

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Larin, Kenan

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting'e konuk oluyor. Portekiz'e altı eksikle gelen Kara Kartal, Avrupa umutlarını diri tutabilmek için ilk galibiyetini almak istiyor.

Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1'lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

İlk karşılaşmasında Ajax'a 5-1 yenilen Portekiz ekibi ise Borussia Dortmund'a 1-0 kaybetti.

PORTEKİZ'E EKSİK GELDİ

20 kişilik kafileyle Portekiz'e giden siyah-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı nedeniyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e getirildi.

SERGEN YALÇIN İLK PEŞİNDE

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkıyor. Siyah-beyazlı takımı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

KARTAL AVRUPA'DA UÇAMIYOR

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı. Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi. Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi. Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

SON İKİ SEZONDA GİDİŞAT DAHA KÖTÜ

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

SAVUNMADA SIKINTI VAR!

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti. Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.