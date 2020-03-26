Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Portekiz'den dikkat çeken bir haber geldi. Ülkenin ünlü kulüplerinden Sporting Lizbon'un başkanı Frederico Varandas, koronavirüs ile mücadeleye destek olabilmek için Portekiz ordusuna katıldı.

Doktor olan ve daha önce de kulüp doktorluğu da yapan Varandas, Eylül 2018'den bu yana başkanlık görevini yürütüyor. 40 yaşındaki başkan, konuyla ilgili "Portekiz ve Portekizliler için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim görevim." ifadelerini kullandı.

Bu olayı manşetlerine taşıyan İspanyol Marca Gazetesi, Frederico Varandas'ın tüm Portekizlilere dayanışma dersi verdiğini yazdı.

Habertürk'ten koronavirüs için harita ve özel sayfa... TIKLAYIN