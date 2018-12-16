Sporting Gijon: 1 - Mallorca: 0 (Maç sonucu)

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Gijon - Mallorca maçı oynandı.Sporting Gijon takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Diego Marino, Jean-Sylvain Babin, Geraldes, Mathieu Peybernes, Carlos Cordero Perez, Carlos Carmona, Nacho Mendez, Robin Lod, Cristian Salvador, Nick Blackman, Uros DjurdjevicMallorca takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Manolo Reina, Joan Sastre, Xisco Campos, Fran Gamez, Antonio Raillo, Salva Sevilla, Dani Rodriguez, Pablo Valcarce Vidal, Marc Pedraza, Alex Lopez, Lago JuniorMücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İlk yarıda Mallorca oyuncusu Fran Gamez sarı kartla cezalandırıldı. 58. dakikada Sporting Gijon oyuncusu Nick Blackman maçı 1-0 yapan golü attı.İkinci 45 dakikada Mallorca futbolcuları Joan Sastre, Marc Pedraza, Antonio Raillo ile Sporting Gijon futbolcuları Carlos Carmona, Nacho Mendez sarı kart gördü.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Sporting Gijon ekibinde Robin Lod, Nick Blackman, Carlos Carmona oyundan çıktı, Alvaro Traver, Pablo Rodriguez, Alvaro Jimenez yerine girdi, Mallorca takımında ise Pervis Estupinan, Sergio Buenacasa, Abdon Prats girerken Fran Gamez, Pablo Valcarce Vidal, Dani Rodriguez çıktı. Karşılaşma 1-0 tamamlandı.402 kodlu maçta İddaa'da Sporting Gijon galibiyetine bahis oynayanlar 1.75 oranını kazandı.Sporting Gijon takımının son 5 maçlık performansı: 4 galibiyet, 1 beraberlik. Konuk Mallorca ise bu süreçte 2 kez kazandı, 3 kez yenildi.