Pep Guardiola'dan #EvdeKal mesajı: "Futbolu özlüyoruz, birkaç gün önceki hayatlarımızı özlüyoruz. Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın."