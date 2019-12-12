Bizim hiçbir zaman futbol çizgimiz daha yukarıya çıkmaz... Biz alışmışız didişmeye... Adamların oynadıkları futbol bizden farklı... Biz model olarak onları seçmiyoruz ki... Türkiye’de birbirlerini yiyor şampiyonluğa oynayan takımlar... Sadece o kargaşa ile uğraşıyor, herkes... Avrupa’nın sıradan takımları bile bizim artık çok üzerimizdeler...