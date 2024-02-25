Spor yazarlarından Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumları
Fenerbahçe, Trendol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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"İLK YARI 8 KİŞİ OYNADI"
ERMAN TOROĞLU (SABAH): "İlk 45 dakika oynanıyor, sahanın her tarafında Kasımpaşa var. İkili mücadelelerden çok iyi çıkıyorlar, çok iyi yardımlaşıyorlar, sahayı iyi parselliyorlar. Fenerbahçe ferdi, öyle olduğu halde bir iki pozisyon yakalıyor ama Kasımpaşa golü buluyor. İkinci yarı aynı tempoyu yapsa Fenerbahçe'nin işi zor. İkinci yarı başlıyor Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum aynı. 2-3 değişiklik yapılması gerekiyor… Neden? Çünkü 3 futbolcu sahada yok. Kasımpaşa 11, Fenerbahçe 8 kişiyle oynuyor. Bu teknik adamın sorunu… Niye onun sorunu? Herhalde maçtan sonra konuşuruz. Sonra değişiklikler geliyor, Fenerbahçe biraz kımıldıyor. Kasımpaşa'da da normal olarak yorgunluk başlıyor ve Fenerbahçe pozisyonlara giriyor artık. Ancak yine de öyle dört dörtlük pozisyonlar değil."
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"HER MAÇTA OLMAZ"
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): "Fenerbahçe, onda biri bütçesindeki Kasımpaşa’ya karşı ön libero tipli iki oyuncuyla çıkıyor sahaya. Oysa Kasımpaşa 11’inde ön libero tipli bir kişi var (Sadiku). Geçtiğimiz hafta da Rize tek defansif orta sahayla oynarken, Fenerbahçe yine İsmail-Krunic’le sahada. İsmail Kartal’ın oyun ve/veya sonuç anlamında kötü geçen Antalya-Alanya-Rize sürecinden çıkarmasını beklediğimiz ders sanırım şuydu: İsmail-Krunic gri bir orta saha ikilisi. Krunic asla bir Fred muadili değil. Takımda Fred’in muadili olmaya en uygun aday Lincoln’ün gönderilmesi skandal bir karardı. Szymanski-Zajc kenardayken Krunic’in ısrarla 11’de başlaması da bir başka soru işareti. İlk yarının sonunda İsmail’in isabetli pas sayısı 11, Krunic’in de 10’du. İyi bir merkez orta saha, bazen tek devrede 45-50 isabetli pas yapar. Krunic 1 saat sahada kalıp 14 isabetli pasla bitirdi maçı. O dakikada Livakovic’in isabetli pas sayısı 25’ti. Her maça yanlış 11’le başlayıp, son bölümde telaşla değişiklikler yaparak sonuç alamazsınız. Rize’de oldu. Bu maçta Kadıköy’de oldu. Her zaman olmaz. Bir Süper Lig devi, İsmail-Krunic gibi gri bir orta sahayla her maça başlayamaz."
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"COŞKUYU HİSSEDEMİYORUZ"
AHMET ÇAKAR (SABAH): "Önce şunu söyleyelim; ne taraftarda ne oyuncularda şampiyonluğa giden yol coşkusunu tam olarak hissedemiyoruz. İlk yarı maç pekala 2-2 bitebilirdi. Fenerbahçe pozisyon üretti ama aynı oranda da Kasımpaşa'ya pozisyon verdi. Özellikle Oosterwolde'nin kanalı yol geçen hanı gibi oldu. Sonuçta Fenerbahçe kazandı ama puan kaybetselerdi şampiyonluk yarışında ciddi anlamda geriye düşeceklerdi. 'Bazı sakatlıklar belimizi büktü' demeye hakları yok. Çünkü Fenerbahçe'nin kadrosu Türkiye'nin en geniş kadrosu. Yedeklerden bile bir takım kursak ilk 4'ü zorlayacak pozisyona sahiptirler."
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"YARIM FRED BİLE ÇIKMADI"
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH): "İki takım da gollerini duran toplardan buldu. İki kaleci için de "Ne kurtardı be" diyeceğimiz pozisyon yok oyunda. Kartal, metodiktir. Kurgularını beklentilerine göre yapar. Ama ne bekliyor bilmiyorum, yanlış yapıyor. Ferdi'yi sol bekten ayırarak yaptı ilk yanlışı. Sonrasında Mert Hakan-Syzmanski değişikliğinde. Hamle Krunic'e olmalıydı. Bu takımın 19'da 19 yapan DNA'sı var. Rakip markajında kayboldular. Ne zaman ki İsmail Hoca, Serdar Dursun'u attı oyuna, rahatladı takım. Alınan ders nedir; Fred yoksa, çift forvet oynayacaksın. Krunic'ten de, İsmail'den de "Yarım Fred" bile çıkmadı."
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"KİMSE ANLAYAMADI!"
ERCAN GÜVEN (MİLLİYET): "Maçın son dakikalarında Kasımpaşa’nın en güçlü silahı Fall oyundan çıkınca, ailecek rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe’ye sağlamı es geçilmiş "gri" bir penaltı ile omuz verdi birileri. Skor zor da olsa 2-1 oldu ama uzatmada Mert Hakan’ın yerine neden Zajc’ın girdiğini kimse anlayamadı! Kadıköy’deki fırsat maçını "Kadıköy’ün incinmiş onurunu" değil de şampiyonluk yarışındaki rakibin "bozulmuş moralini" onaracak hale getirenlere bravo doğrusu."
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"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"
ÖMER ÜRÜNDÜL (SABAH): "Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularındaki fizik gücü belgeleyen elimde çok önemli bir veri var. İleri üçlüye bakalım; 3 tane yıldız Tadic, Dzeko ve Cengiz… Bu üçlüden bir tanesinin dahi çalımla rakip eksilttiğini görmedim. Böyle bir tablonun dünyada benzeri yok. İsmail Kartal, Batshuayi ile arasında ne problem olduğunu açıklasa iyi olur. Penaltı olayında çok ilginç şeyler yaşandı. VAR neyi gördü de hakemi çağırdı. Hakem seyrettikten sonra nasıl o hayali el teması kanaatine vardı. Ya da benim gözlerim bozuk."
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"GÖRÜNTÜ İYİMSER DEĞİL"
ENGİN VEREL (AKŞAM): "İkinci yarıda Kasımpaşa'nın öne geçmesi Fenerbahçe için hesapta olmayan bir senaryoydu. Zaten gol bulmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler, bir de yenilgiden gelip tabelayı tersine çevirmek zorunda kaldı. Mert Hakan Yandaş'ın harika serbest vuruşuyla Fenerbahçe gole erken cevap verse de geciken galibiyet golü bir panik havası oluşturdu. Hücumda organize olmak yerine, bir an önce gol bulmak amacıyla gereksiz şut atmalar ve olgunlaşmamış ataklarla gol bulma girişimleri gördük. 89'uncu dakikada Fenerbahçe kendi evinde sadece 3 isabetli şut atabilmişti. Sonrası biraz da zorlama bir penaltı kararıyla gelen galibiyet ancak görüntü çok iyimser değil."
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"BU OYUNLA ŞAMPİYONLUK GELMEZ"
OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM): "Fenerbahçe, kendi sahasındaki maçlarda artık kötü oynuyor. Bence maçı hak etmediler. Böyle ucuz bir penaltı verilmemeliydi. Uzatmada verilen penaltıda topun yönü değişmiyor. Fenerbahçeliler'in de buna çok fazla sevineceğini sanmıyorum. Kötü niyet aramıyorum ama bu tip pozisyonlar ülkemizde çok fazla yaşanmaya başladı. Ucuz bir penaltıyla kazandı Fenerbahçe. İç sahada kötü bir oyun var. Bu oyunla şampiyonluğun geleceğini düşünmüyorum."
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"MAÇIN YILDIZI MERT HAKAN'DI"
HALİL ÖZER (MİLLİYET): "Bana göre maçın yıldızı çıkıncaya kadar Mert Hakan’dı. Şahane bir gol attı ve takımını maçta tuttu. Bir de Tadiç 2. yarıda oyuna ağırlığını iyice koydu. Özellikle saydım 6 net asisti vardı. Ve hepsi al at pozisyonlardı. Sonuç olarak Fenerbahçe çok zor bir maçı daha kazandı. Penaltı pozisyonu yine çok tartışılacak. Ben değip değmediğini anlayamadım. Günahı da sevabı da VAR’a ait."
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"OYUN TATMİN ETMİYOR"
TUGAY KERİMOĞLU: "Oyun gelecek adına karanlık, ışık gözükmüyor. Oyun tatmin etmiyor. Oyunu böyle değildi Fenerbahçe'nin. Hatırlayalım 10-12 haftalık oyunu baskılı, arzulu, her oyuncu oyun içinde etkiliydi. Ama bugün öyle değil."
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"ŞAMPİYONLUK İÇİN YETERLİ DEĞİL"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Oyundan başlamak gerekirse oyun hiç iyi değil. Bu oyunla puan kayıpları kuvvetle muhtemel. Bu oyun şampiyonluk için yeterli bir oyun değil."
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"DİREKTEN DÖNEN FENERBAHÇE"
MEHMET ÖZDİLEK: "Goller duran top. Biri frikik biri penaltı. Bu haftalardır veya sezon başı itibariyle Fenerbahçe'yi övdüğümüz en büyük değeri önde baskısı, pozisyona girmesi, gol sayısının çok yüksekliği idi. Ama son haftalarda hep böyle direkten dönen bir Fenerbahçe var."
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"BU KARAR ÇOK TARTIŞILACAKTIR"
İBRAHİM YILDIZ (HABERTÜRK): Fenerbahçe’nin sahasında Kasımpaşa'yı yendiği maça penaltı kararı damga vurdu. Uzatmalarda gerçekleşen pozisyonu VAR’ın uyarısı sonucu izleyen hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Bu karar çok tartışılacaktır. Topun ele çarptığını nasıl gördüler şaşırmamak elde değil. Üstelik topun yakın mesafeden yerden sektiği ve kolun doğal halde olduğu çok net gözüküyor. Asıl tartışılması ve üzerinde durulması gereken ise Fenerbahçe’nin oynadığı kötü futbol olmalı.
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"ŞAMPİYONLUK ALAMETLERİ"
AHMET SELİM KUL (HABERTÜRK): Velhasılı kelam maça dönecek olursak Kasımpaşa da ligde neden bu konumda olduğunu ispatlayan bir performans sergiledi. Fenerbahçe ise çok kritik bir eşiği iyi oynamadan 3 puan alarak geçti. Son dakika galibiyetleri her zaman çok önemli olmuştur. Fenerbahçe şampiyonluk alametleri biriktirmeyi sürdürüyor.