Spor yazarları, Sivasspor - Galatasaray maçını kaleme aldı

ERMAN TOROĞLU: GÜNAHLARI KENDİ BOYUNLARINA...

Süre ilerledikçe Galatasaray'da panik başladı. Nitekim golü de yediler. Penaltı, net penaltı… Ama bir başka pozisyon daha var. Sivaslı oyuncu kendi ceza sahası içinde sırt üstü yere düşüyor. Düşerken topun nerede olduğunu görmüyor. Hissediyor mu bilemem, yere düştükten sonra kollar açık top koluna geliyor. Son anda topu görüp oynuyor mu oynamıyor mu? Günahı boynuna. Öyle bir pozisyon ki hakem çok yakın, bunu en iyi çözecek adam o. Biz kamerayla ne kadar uğraşsak, yerdeki futbolcunun vücut dili ve ne yaptığını en iyi o hisseder.