Spor yazarları Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu ve üst üste 2. yenilgisini aldı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi ve siyah-beyazlıları eleştirdi.
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Spor yazarları, Tümosan Konyaspor-Beşiktaş maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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"BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞİM LAZIM"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Geçen hafta kendi sahasında 10 kişi kalan Gaziantep FK’ye yenilen Beşiktaş, Konya deplasmanında bu kez 9 kişiye boyun eğdi. Yazık oldu. Koskoca Beşiktaş 9 kişiye yenilerek tarihe geçti. Bu yenilgi öncelikle, teknik adama sonra da sahada amaçsız futbolculara yazar. Beşiktaş formasının ağırlığını ve manevi değerini bilmeyenlerle kazanmak çok güç. Bu yenilgiler Beşiktaş’a ders olur mu? Bilemeyiz. Görünen, bu takımın baştan aşağıya değişime ihtiyacı var. Teknik direktör dahil.
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"YENİLGİDEN DERS ALMAMIŞLAR"
Güntekin Onay (Hürriyet): Geçen hafta 10 kişi Gaziantep’e evinde yenilen Beşiktaşlı futbolcular ve Solskjaer o yenilgiden bırakın ders almayı hiç de utanmamışlar demek ki. Dün Konyaspor’un 2 santrforu da cezalı, yerlerine oynayan Melih de 27’de oyundan atılıyor. Konyaspor 10 kişiyle 1-0’ı buluyor. Yetmezmiş gibi 64’te 9 kişi kalıyor ve Beşiktaş 2 kişi eksik oynayan rakibine son yarım saat gol atamıyor. Beşiktaşlı futbolcular gamsız ve vurdumduymaz. Sahada asla isyan etmiyorlar, Gabriel Paulista’ya kırmızı kartlık pozisyonda rakip oyuncu kırmaya girmiş. Hakem sarı vermiş, ne rakibe ne hakeme tepki gösteen yok. İnanın ben böyle bir oyuncu grubu görmedim. Arkadaşı sahada dayak yese bu oyuncu grubu müdahale etmez. Solskjaer ve ekibi eksik kalan rakiplere karşı dahi yanlış hamlelerle maç kaybediyor. Solskjaer ve ekibi pragmatik değil. İskandinavlar başarı için sistem, disiplin ve çalışmaya inanırlar. Ancak keskin cesur ve radikal kararlar alabilecek bir yapıları yok.
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"KOŞAN YOK, BAKAN ÇOK"
Turgay Demir (Fotomaç): Konu bir takım değil de bir kişi olsa teşhis koymak basit; demans!..Beşiktaş yıllardır bu hastalıkla uğraşan canım babamla bire bir aynı durumda!.. Bir bakıyorsun maziyi hatırlamış, Lyon, Bilbao, F.Bahçe gibi güçlü rakiplerini yenmiş, bir bakıyorsun adını bile unutmuş, ligin dibindeki ADS'ye, 10 kişilik Gaziantepspor'a ve dokuz kişilik Konyaspor'a yenilmiş. Şekilde görüldüğü gibi tıpta bir adı var bu durumun ama futbolda yok!.. Garip bir oyuncu topluluğu bu, herkes birilerinin çıkıp geceyi kurtarmasını bekliyor ama kimse "ben kurtarmayacaksam kim kurtaracak bu geceyi" diye kendine sormuyor... Koşan yok, bakan çok... Her halde ödemelerde yine aksamalar yaşanıyor. Ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmiyor. Rashica denen sözde kanat oyuncusu bir kez olsun rakibi geçip orta yapmayı denemiyor bile. Rezillik diz boyu özetle. İmmobile, Semih altı pastan dokunamıyorlar topa ve bunlar Beşiktaş'ın golcüleri... Hadi ordan ya...
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"DERS ALINACAK MAÇ"
Fatih Doğan (Sabah): Rakip 10 kişi oynamasına rağmen ilk yarının sonlarına doğru Gedson'un biri direkten dönen iki şutu ve Masuaku'nun şutu dışında değer üretemedi. İlk yarıda 3 şey dikkatimi çekti. 1-İmmobile'nin yokları oynadığı ve takımını 10-10 eşitlediği gerçeği. 2-Chamberlain'ın Gedson'a eşik edemediği ve orta sahada üretkenlikten uzak bir performans sergilediği. 3-Rakip önce 10, sonra 9 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın kanatsız oynadığı. İkinci yarıya Beşiktaş daha baskılı başlasa da 65'te Konya 9 kişi kalsa da maçı bırakmadı. Saygı duyulacak bir defans mücadelesi verdiler. Beşiktaşlı oyuncuların alacağı ders, rakibin ortaya koyduğu mücadeledir. Gerisi boş ve nahoş...
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"REZALETİN FOTOĞRAFI"
Bilal Meşe (Milliyet): Beşiktaş, saman alevi gibi, bir var, bir yok! Rakip on kişi kalıyor, golü Konyaspor atıyor, tıpkı Gaziantep yenilgisi gibi! Kartal’ın kazanırken bile takır takır top oynadığını anımsayan var mı? Koca bir ilk yarıya bakın, rakip on kişi kalana kadar, bir gol girişi mi var mı, yok! Niye mi? Bunun temelindeki en büyük faktör, ofansa çıkışlarda yapılan top kayıplarıdır. Bu kayıpları ev sahibi çok iyi değerlendirdi, hücumda çoğalırken, müthiş bin takım savunması yaptılar. Aferin Deniz Ertaş, bravo Konyaspor, helal olsun size... Dokuz kişi kaldınız, müthiş bir direniş gösterdiniz, sizleri ayakta alkışlıyorum. Tabii ki Recep Uçar’ı da gerek oyun okumasıyla, gerek hamleriyle kutluyoruz. Beşiktaş mı? Valla ne siz sorun, ne ben söyleyeyim arkadaş. Rakip 9 kişi, tek kale oynuyorsunuz, bir gol dahi atamıyorsunuz, bu oyundan dersler çıkmaz, Ole dahil hepiniz sınıfta kaldınız! Bu ayıp size yeter, yuhh ki, yuhhh. Rezaletin fotoğrafıdır dünkü mağlubiyet!
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