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Spor yazarları, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Lider geldiği Rusya'dan lider dönen Galatasaray'ın galibiyetini spor yazarları değerlendirdi

22.10.2021 - 09:46 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: AVRUPA'DA BAŞKA STANDART

    Galatasaray’ın bu seneki Avrupa sahnesi standardının her maç biraz daha yükseldiğini söylemek mümkün. Ligdeki oyunla zıt bir dinamizm ve konstantrasyon var. Kompakt, birbirine yakın, topu kendi sahasında doğru kullanan bir oyun bu. Marcao-Nelsson- Taylan-Berkan karesi Avrupa Lig standardında son derece güvenli bir merkez oldu... Ligde sorunlu olan bölge Avrupa’da işliyor. Tabii Marcao’nun dönüşü sonrasında lig için de iyi bir sinyal. Neredeyse açık vermeyen bir dinamizm ve hareketlilikle oynuyorlar.

  • Oyundaki dengeyi lehimize bozan Morutan’ın oyuna girişi oldu. Açıkları bulma ve hemen orayı kullanma konusunda gerçekten yetenekli bir oyuncu. Silahı, bütün bu tip oyuncularda olduğu gibi baskı altında çok hızlı düşünüp doğruyu bulabilme yeteneği. Savunma kalabalığını bir yöne çekmişken boşluğu önceden bulup oynuyor. Bu özellikle de dünkü gibi sıkışık oyunlarda fark yaratıyor. Kerem’in hareketliliğinin de hakkını vermek lazım. (FANATİK)

  • GÜNTEKİN ONAY: MAÇI NAKIŞ GİBİ İŞLEDİ

     

    Galatasaray, grubun ilk iki maçında en güçlü rakipleri Lazio ve Marsilya’dan aldığı 4 puanın konforuyla bir deplasman takımı nasıl oynaması gerekiyorsa oynadı. Fatih Terim, çok deneyimli bir teknik adam ve yurt dışında büyük saygı görüyor. Dün de taktiksel açıdan takımını çok iyi yönetti. Sahada birlikte hareket etmeyi bilen, organize bir oyuncu grubu gördük.

  • Dün gece planı olan, disiplinli, organize ve mücadele gücü yüksek bir Galatasaray vardı sahada. Moskova’da fazlasıyla galibiyeti hakettiler. Sarı kırmızılı temsilcimiz İstanbul’da Lokomotif’i yendiği takdirde liderlik koltuğunu da perçinleyecektir. (HÜRRİYET)

  • LEVENT TÜZEMEN: DOĞRU MÜDAHALE

    Ligde standardı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'daki akıllı, dengeli, disiplinli, kontrollü anlayışını Moskova'da da sahaya yansıttı. Galibiyeti isteyen Terim oyuna doğru zamanda müdahale etti. Kerem girdikten sonra Galatasaray dikine hücum etmeye başladı. Hücumdaki taşlar yerine oturdu. Moskova savunmasını resmen dağıtan Kerem'in attığı goldeki deparı ve topa vuruş becerisi mükemmeldi. (FOTOMAÇ)

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