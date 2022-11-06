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Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı: Icardi 3 kez topla buluştu, 2 gol attı! Daha fazla buluşursa... - GS haberleri

Spor yazarları Galatasaray'ın derbi performansını yorumladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı. Spor yazarları Galatasaray'ın derbideki performansını değerlendirdi

Giriş: 06.11.2022 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Gol... Beşiktaş Galatasaray’dan daha az topla oynayarak, daha az şut atarak, daha düşük gol beklentisi yaratarak rakip ağları 11 kez fazla sarsmıştı. Galatasaray’ın sorunu netti: Verimlilik. Topu üç direk arasına dürtememek. Gol... Dün Galatasaray, ligdeki ilk 11 maçının büyük çoğunluğunda olduğu gibi topla daha fazla oynadı, daha fazla şut attı, daha fazla gol beklentisi yarattı. 

  • Ama bu kez o 11 maçtan farklı bir faktör vardı sahada. O faktörün adı da formda bir İcardi idi. İki harika gol attı. Bir kez de direğe takıldı. Ve takımının sezonun genelinde gösterdiği olumlu çabayı anlamlı hale getirdi Arjantinli. Tabii ki Galatasaray için sezonun kırılma maçı sayılabilecek bu önemli galibiyetin kazanılmasında İcardi’ye doğru yardımı yapan Mertens, Oliveira ve Barış’ın performanslarının da altını çizmek gerek.

  • ALİ ECE: Mertens, Rachica ve Boey takımın en iyileriydi. Icardi attığı iki klas golle derbiye damga vurdu: Barış Alper’in asistindeki vuruşu tam ceza alanı içi tilki golcü kalitesinde. İkinci golündeki yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşu da çok klastı. İşin aslı Icardi zaten harika bir son vuruşçuydu, asıl rakibi stoperlerden çok Wanda hanımla olan sorunlu birlikteliğiydi.

  • Bu sorundan kurtulup kafasını daha fazla futbola verince derbide form geçici klas kalıcıdır sözünün evrensel doğruluğunu bir kez daha kanıtladı. Galatasaray’ın kadro kalitesi zaten tartışılmaz, Okan Buruk hoca bu kez elindeki kozları doğru süreler ve mevkilerde kullandı.

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Bu kadar etkili Galatasaray’da şaşırdığım şu oldu; İcardi üç topla buluştu, iki gol attı, bir vuruşu direkte patladı… O zaman İcardi ile topun daha fazla buluşması, daha fazla harman olması gerekmiyor mu?

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