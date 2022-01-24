Berkan ile Taylan yorulup oyundan düştüler ve çok hata yapmaya başladılar. Yenen ilk golde Bakasetas topa vururken, Berkan o pozisyonu seyrediyor. Halbuki Yunan futbolcuya o gol vuruşunu yaptırmamalıydı. İkinci goldeyse Taylan’ın affedilmez bir hatası var. Resmen harakiri yaptı. Ayağındaki topu rakibin önüne yuvarladı, Visca’nın da vuruşu gol oldu. Galatasaray’ın Berkan ile Taylan’ın oynadığı orta saha mevkisinde, iyi de futbol oynasa maçı tutması mümkün değil. Bu ikili Fatih Terim’in de çok başını yaktı, şimdi de yeni hocanın başını yakıyor.