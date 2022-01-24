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Spor yazarları, Galatasaray'ı yorumladı

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelen 2-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 10. mağlubiyetini yaşadı ve 27 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takımın averajı eksi 5 olarak gerçekleşti. Bu sezon Süper Lig'de 28 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 33 gole engel olamadı. Spor yazarları Trabzonspor karşısındaki Galatasaray'ı yorumladı

24.01.2022 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: "Kaleci yarım takımdır" deriz değil mi? Maç 1-1… Taylan'a topu atıyorsun, Taylan top tekniği çok yüksek bir oyuncu değil. O topu ona atmayacaksın. Feghouli'ye, Babel'e atabilirsin ama Taylan'a atamazsın. İşte atarsan kaptırır, karşıda da Visca diye bir adam varsa golü kalende görürsün. Diyorum ya tecrübe farklı bir şey. Hakem için zor maçtı. Zemin ağırdı. 

  • Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı görüp kendisi verse daha iyi olurdu. Onun haricinde ayağa basma pozisyonları var ama böyle bir maçı mümkün olduğu kadar oynatmaya çalıştı. Öyle olduğu halde iki taraf futbolcularından da dokunduğun zaman bazıları bas bas yerlerde bağırıyorlardı. Mesela G.Saray'da Ömer'in olduğu gibi…

  • AHMET ÇAKAR: Maçın geneline bakarsak da maçın hakkı G.Saray'ındı. Ama bu mağlubiyet G.Saray'ı düşme potasına soktu. Bence Fatih Terim'e yapılan yanlış da Galatasaray'ın üzerine kâbus gibi çöktü.

  • RIDVAN DİLMEN: Demorilize olan bir takım Galatasaray ve çok enteresandır Torrent'le 3. maçında ve 3 maçta da öne geçmesine rağmen kaybettiler.

  • Galatasaray'ın mevcut stoperleri, ligimizin vasat stoperleridir. Nelsson ve Marcao ortalama oyuncular. Asla Galatasaray'ın stoperleri falan değiller. Kim ne derse desin. Hücuma çıkmazlar, arkası dönük oyuncuya faul yaparlar, top kaybı yaparlar, saçmalayabilirler.

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