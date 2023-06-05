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Spor yazarları, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'yi değerlendirdi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşadı. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin performansını değerlendirdi

Giriş: 05.06.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • "BÖYLE TRANSFER Mİ OLUR!"

    KEMAL ASLAN: "Zaniolo derbinin kahramanı, devre arasında geldi. 2-3 maçta oyuna girip problem çözdü Zaniolo, belki de tartışıldı. Ne kadar iyi takım, buna rağmen geliyor diye. Fenerbahçe'nin stoper, sol bek ve kaleci bölgesinde sorunları vardı. Devre arasında ne oldu? Kaptanın sözleşme uzatıp 1 hafta sonra ameliyat oluyor. İrfan Can'a bir şey olsa üçüncü kalecin çok genç. Samet'i aldınız, yanlış anlamayın ama Fenerbahçe seviyesi başka bir şey. Oosterwolde geliyor, Jesus futbol aklına diyor ki, bizim beklerimiz kısa ve atletik oyuncular, o yüzden böyle oyuncular bulun. 2-3 kişi buluyorlar. Birisi de Oosterwolde, tamam bunu alın diyor. Böyle transfer mi olur?"

  • "JESUS OLMASA BUNDAN KÖTÜ OLMAZDI"

    NİHAT KAHVECİ: "Osayi oyuna girdikten sonra taktiksel olarak neler olabileceğini söyleyebilir herkes dimi. Sağ bek olacak, Ferdi öne geçecek vs. Forvetleri çıkaracak falan hep aynı şeyler. Orta sahada rakibin üç kişi, Barış Alper geliyor, Zaniolo geliyor. Sen eksiksin buna karşı gelmiyorsun. Jesus olmasa, başka bir hoca olsa Fenerbahçe bundan daha kötü oynar mıydı? Bence oynamazdı. Derbide sıfır şut isabeti! Böyle istatistik olmaz"

  • "İKİNCİLİK DE TEHLİKEDE"

    AHMET ÇAKAR/SABAH: Şimdi Fenerbahçe için ikincilik şansı da tehlikede . Beşiktaş son karşılaşmasını kazanırsa -ki kazanma şansı yüksek, Fenerbahçe üçüncü olacak. Hakem Bitigen için iki kritik karar vardı. İlki, Samet'in ceza sahasına girerken İcardi'nin bileğine yaptığı hamle; mutlak faul. Son adamdan dolayı kırmızı kart bile tartışılır. Diğeri de sarı kartlı Nelsson'un oyun durmuşken Valencia'ya attığı kasti omuzu es geçmesi.

  • "KARTAL DAHA İYİSİNİ YAPMIŞTI"

    İLKER YAĞCIOĞLU/TAKVİM: Bu futbol için teknik direktöre yılda 7 milyon Euro ödenmez. Geçen sene İsmail Kartal 250 bin Euro'ya bundan çok daha iyisini yapmıştı. Fenerbahçe taraftarı "Niye bu duruma düştük" diye çok fazla düşünmesin. Çünkü ezeli rakibi devre arasında Zaniolo'yu transfer ederken 700 bin Euro etmeyecek Oosterwolde'ye 7 milyon Euro ödeyip transfer etti. Serdar'dan hiçbir farkı olmayan Samet'i de sanki Van Dijk'ı alıyormuş gibi göklere çıkartarak aldı. Başka bir şey söylemeye gerek yok.

  • "BİR SEZON DAHA KATLANAMAZ"

    ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Aslında Jorge Jesus’un kendi fikrini bilmiyoruz ama Fenerbahçe “kalsın mı gitsin mi” kararını kupa finalini beklemeden şu Galatasaray hezimetinde vermeli. Hemen bu sabah… Trabzonspor maçından başka derbi kazanamayan, Kadıköy’ü açık büfeye çeviren, takımın iskeletini son birkaç maça kadar belirleyemeyen, her rakibe aynı oyunu oynamaya çalışan ve tüm hatalarını şu fırsat derbisinde bile tekrarlayan Jesus lüksüne katlanamaz Fenerbahçe bir sezon daha.

  • "İSMAİL KARTAL DAHA İYİYDİ"

    OKTAY DERELİOĞLU/TAKVİM: "Sezon içinde Brezilya Milli Takımı haberi, takımın dengesini alt üst etti. Kadro mühendisliğinde hatalar yapıldı. Bu kadar sirkülasyon olmamalıydı. Yönetimin de Jesus'a transfer politikasında bu kadar özgürlük tanıması da yanlıştı. İsmail Kartal'lı Fenerbahçeli kadroya belki hiç transfer yapılmasaydı şampiyon olunabilirdi. İsmail Kartal, Jorge Jesus'tan daha iyiydi diyebilirim. Fenerbahçe kulübü için düşünme vakti... "

  • "SEN BECEREMEDİN, AKIL EDEMEDİN!"

    GÜRCAN BİLGİÇ/SABAH: Maç sonunda muhtemelen skoru Peres'in gördüğü kırmızı karta ve 10 kişi kalmalarına bağlayacaktır "yaşlı kurt"… Değil öyle; sen beceremedin, akıl edemedin, üretemedin, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekledin. Maç öncesi oynanmadan kazanılan maçların altını çizip, şampiyonluğu gerçekçi bulmadı. İsmail Yüksek de benzer şeyler mırıldandı. Hak etmek için kazanan rakibinden daha iyi olduğunu ortaya koymalısın. İki maçta da boyun eğiyorsun Galatasaray'a… Sonuçta her şey Jesus'un istediği gibi gelişiyor, önemsiz Galatasaray maçı kaybedildi, kupa finali son hedef haline geldi. Ne zaman ki "vazgeçersin, o zaman kaybedersin"… Doğru bir hoca ile Süper Kupa maçıdır asıl olan artık. Jesus olmadan elbette…

  • "BU FENERBAHÇE'Yİ GÖRDÜKTEN SONRA..."

    ERMAN TOROĞLU/SABAH: Fenerbahçe'ye bakarsak rakip Galatasaray! Buradan mağlup çıkmayacaksın. Hem de ne olursa olsun ikincilik de önemli, daha da önemlisi haftaya pazar Türkiye Kupası finali var. Ancak sarı-kırmızılılar sahaya sanki lig yeni başlıyormuş gibi çıktı, çatır çatır oynadı. İki takım arasındaki fark çok net bir şekilde gözüktü. Bu Fenerbahçe'yi gördükten sonra Türkiye Kupası finali için iyi şeyler düşünmüyorum.

  • "YARIN TEŞEKKÜR EDERİM!"

    SERDAR ALİ ÇELİKLER/HABERTÜRK: "En son Guus Hiddink döneminde yani 90-91 sezonundan beri ilk defa 2 kez G.Saray'a yenilmek JJ için yolun sonu demektir. Kupa kazanılsa bile. Her Fener maçında bir sürpriz isimden, özel hazırlanmış isimden verim alan Okan Buruk ise şampiyonluğunu taçlandırdı. 2 Fener ve 1 Beşiktaş maçındaki üstün oyun, kaliteli kadro kadar hocanın becerisini de ön plana çıkarır. F.Bahçe JJ ile devam etmeyecektir. Ben olsam yarın teşekkür ederim. Kupa finalinde daha çok şansım olur. Ama tüm faturayı ona yıkmak da haksızlık olur. Israr, 6-0'ı da yaşatacaktır. Kupa maçına yüksek prim gerek şarttır artık."

     

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