"BÖYLE TRANSFER Mİ OLUR!"

KEMAL ASLAN: "Zaniolo derbinin kahramanı, devre arasında geldi. 2-3 maçta oyuna girip problem çözdü Zaniolo, belki de tartışıldı. Ne kadar iyi takım, buna rağmen geliyor diye. Fenerbahçe'nin stoper, sol bek ve kaleci bölgesinde sorunları vardı. Devre arasında ne oldu? Kaptanın sözleşme uzatıp 1 hafta sonra ameliyat oluyor. İrfan Can'a bir şey olsa üçüncü kalecin çok genç. Samet'i aldınız, yanlış anlamayın ama Fenerbahçe seviyesi başka bir şey. Oosterwolde geliyor, Jesus futbol aklına diyor ki, bizim beklerimiz kısa ve atletik oyuncular, o yüzden böyle oyuncular bulun. 2-3 kişi buluyorlar. Birisi de Oosterwolde, tamam bunu alın diyor. Böyle transfer mi olur?"