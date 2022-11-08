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Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını yorumladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin golünü Valencia attı. Spor yazarları Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi

Giriş: 08.11.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER - TRİBÜNLER İLK KEZ DEVREYE GİRDİ

    Teknik adamlık kariyerinde hiçbir takıma karşı Fenerbahçe'ye karşı konsantre olduğu kadar konsantre olmayan Rıza Çalımbay'ın Sivas'ı her zaman olduğu gibi "acı çekeceksin" mesajı ile sahadaydı. Üstüne Fenerbahçe'de Emre Mor ve Batshuayi son derece kötü günlerindeydi. 9'a karşı 11 Sivas'a oynanılmaz. Fener de oynayamadı. Bu devrede 2 iyi pozisyonu da Yatabare ile Sivas buldu. Birinde topu auta attı, diğerinde Altay başarılıydı. 2. devre Emre Mor ve Batshuayi kesin çıkmalıydı. 

  • Jorge Jesus bence hata yaptı ve aynı kadro ile devam etti. 2 dakika sonra Batshuayi; hakem Hüseyin Göçek'in yanlış ve tamamen kendisine küfreden tribünlere intikam amaçlı 2. sarı kartı ile atıldı. Tribünler bu sene belki de ilk kez devreye girdi. Ama takımın eksik olan enerjisi ortaya çıktı. Enner daha fazla koştu. İrfan ve Serdar Aziz olağanüstü karakter koydular. Bu atmosferlere ve kavga dövüşe alışık Alioski de mevzuya dahil oldu. Nitekim Alioski, İrfan'ın pasında penaltıyı aldı. Skor 1-0 olduktan sonra Rıza Çalımbay tüm sarı kartlıları aldı dışarı. Lakin enerjisi üst seviyeye çıkan ve 30 metre mesafesini yeniden oluşturan Fenerbahçe bu kez iyi savunma ile skoru korumaya geçti. Sonrası Sivas'ın sıfır pozisyonlu bir baskısı. Uzatmalarda, son 15-16 dakikada da koruma oyunu oynandı. 

  • Bu dönem Serdar Aziz tam bir kumandandı. Bu tip maçları yerli oyuncular sorumluluk alarak kazandırır. Konya'da 10 kişi kalan takımda sorumluluk alamayan İrfan başta olmak üzere yerliler bu kez muazzam oynadılar. Fenerbahçe Sivas'a 1 gol atıp 3 puanı aldı. Çok önemli bir galibiyettir.

  • İBRAHİM YILDIZ - 10 KİŞİ KALSA DA PLAN DEĞİŞMEDİ

    Fenerbahçe, aldığı 3 puanla kazanma serisini sürdürüyor. Portekiz’li teknik adamın söylediği gibi, “zor" bir maçı kazanmayı başardılar. Disiplinli oynayıp, oyun planından taviz vermediler. 10 kişi kalınca da plan ve taktik değişmedi. Bu maçtan çıkan en önemli ders; 10 kişi kalınca da iyi futbol oynanabildiğidir.

  • ERMAN TOROĞLU - İKİNCİ SARI YANLIŞTI

    Güzel, mücadeleli bir maç oldu. 11'e 11 oynansaydı daha iyi olurdu. Batshuayi'nin 2. sarı kartı bence sarı değil çünkü öyle bir pozisyonda sarı kart da gösterilmez. Yani hakem 11'e 11'i yapamadı. Serdar Aziz'in penaltı pozisyonunda top ele, kola geliyor mu? Eğer geliyorsa penaltı vermesi gerekirdi. Ama görüntüler öyle bir şekil ki bırakın bizi; VAR ve hakemler de çözemiyorlar. Rıza hoca F.Bahçe'yi iyi tahlil yapmış. Sarı-lacivertlilerin istemediği şekilde oynattı takımını ve ikinci yarıda üç sarı kartlı futbolcusunu oyundan aldı 'eyyam olur' diye. Düşünün teknik adamlar, hakemlerin vereceği kararları önceden tahmin edip korkuyorlar ve oyun planlarını değiştiriyorlar. Aslında iki sarı kartlı oyuncu da Fenerbahçe'deydi. Birisi Emre Mor, diğeri Batshuayi. Ben, "Batshuayi iyi bir profesyonel, kart görmez, Emre Mor görür" diye düşünmüştüm ama tersi oldu. 

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