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"Oyun elinden kaçtı" - Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi - Fenerbahçe Haberleri

Spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelirken, dev derbi başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi.

03.10.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süper Lig'in 8. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0 beraberlikle tamamlanırken, spor yazarları Fenerbahçe'nin derbi performansını değerlendirdi. İşte öne çıkan yorumlar:

  • "SON 30 DAKİKAYI BEKLİYOR GİBİYDİ"

    MEHMET DEMİRKOL: Ismael takımının 60 dakikalık oyununun yaratacağı sıkıntıyı gidermek için alışıldık ön alan baskısını sadece kanalları kapatmaya,Crespo ve Arao’ya top aldırmamaya çevirmişti. Fenerbahçe’yi kenarlara yönlendirdiler. Bu Fenerbahçe’yi etkiledi. Ancak sanki Jesus da maçın son 30 dakikasını bekliyor gibiydi. Onlar da ön alan baskısını alışıldık seviyede yapamadı. 

  • Yine takım boyu kısaydı. Yine savunma üçlüsü çizgiyi çok iyi ayarladı ve son haftalarda olduğu gibi rakibi ofsayt tuzağına düşürdüler. Konya, Kayseri maçlarında da durum çok farklı değildi. Topa sahip oldular ama merkez baskıda kalınca istedikleri gibi hücum edemediler. 

  • Ancak asıl sürpriz 2. yarıdaydı. Ismael sezon başından bu yana uyguladığı stratejiyi ters düz etmişti. Tabii Ghezzal’ı oynuna alma avantajı ve ilk yarıda çok yorulmamış olmak. Dakika dakika yükselen bir oyun yarattı. Değişikliklerin tamamı işe yaradı. Jesus içinse durum tam tersi oldu. Fenerbahçe merkezi alamadığı için oyundan iyice düştü. Ferdi’yi öne alma kararı işe yaramadı. Ve Beşiktaş her oyunu aldı hem de pozisyonlar buldu. Ancak özet yapmak gerekirse dün Valencia başta olmak üzere hücumcular değil savunmacıların gecesiydi.

  • "JESUS'UN BU KONU ÜZERİNDE ÇALIŞMASI LAZIM"

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: Jorge Jesus takımını çok iyi hazırlamış. Beşiktaş Ghezzal girene kadar Fenerbahçe kalesine gelemedi. Şut dahi atamadı. 6 kez rakibini ofsayta düşürdü. İrfan ve Pedro hatta Valencia ön alanda yeterli performansı sergileyemedi.

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