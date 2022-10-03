Kalitesi düşük bir maç oldu. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olacaksa Ghezzal hep oynamalı. Fenerbahçe ise çok iyi bir hoca buldu. Ama ön alana kalite takviyesine ihtiyacı olduğu bir kez daha görüldü. Misal İrfan yerine Ghezzal, yorulan Enner yerine misal Başakşehirli Mounir tarzında oyuncular olduğunu düşünelim. Çok daha rahat maç kazanır Fenerbahçe. Yani özetle son 30 metreye kadar hesap edilen, planlanan takım son 30 metrede çizilmiş duran top planlarından farklı olarak akan oyunda da çizilmiş pozisyonlar bulmalı. Jesus'un bu konu üzerinde çalışması lazım. Bir de kalitenin artırılması. Asıl kalite kulübede ismi de Arda..