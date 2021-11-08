OSMAN ŞENHER: BU FUTBOL YAKIŞMADI

Bu takımın iki tane santrforu var. Biri Mustafa, diğeri Diagne... İkisi de kulübede oturuyor. Herhalde takım yenik duruma düşmese, Mustafa da, Diagne de, Feghouli de, Morutan da oyuna girmeyecek. Mustafa gol kaçırabilir ama şu an hocanın elindeki en etkili santrfor Mısırlı futbolcu... Tabii bizim Fatih Terim’e söyleyecek lafımız yok... Florya’nın patronu o... İstediğini oynatır, istediğini oynatmaz. Ne var ki kesin olan bir şey var: Mustafa’nın oynamadığı maçlarda sarı-kırmızılılar gol yollarında etkisiz kalıyor.