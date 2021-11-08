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Spor yazarları, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını kaleme aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını kaleme aldı

08.11.2021 - 09:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: TERİM'İ ANLAMAK ZOR

    Terim’in performansı konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Avrupa’da işlerliği olan bir oyun kuruyor. Ve zor bir grupta kafaya oynuyor. Ligdeyse anormal dalgalanmalar ve anlaşılmaz rakip analizleriyle işi sıkıntıya sokuyor. Dün için ilk 11 tercihi, Avrupa dönüşü, rakip analizi vs... 

  • "Bunları alt alta koyduğunuzda Terim’in planına çok bir şey söylemiyorum. Mutlaka bir bildiği vardır. Ama 25’te Burak sakatlanıp Biglia savunma göbeğine geçtikten sonra santrfor oyuna almak için 63. dakikayı beklemesini anlamakta zorluk çekiyorum. 43’ten itibaren direkt hücumun temel direği Karamouh da yokken."

     

  • "Maçın sonundaki topuyla tüfeğiyle hücum yerine, orta sahada detayda işi bitiren bir beceri -ki bunlar Feghouli ve Morutanve hücumda güç ve kuvvete (Diagne ve Mohamed) daha erken yer verse maçı hiç riske etmeyebilirdi. Çünkü üstüne son 10 dakikaya sığdırdığı baskı, geride büyük açıklar da verdi. Pesic lig standardında olsa maçın açılışını da kapanışını da yapabilirdi" (FANATİK)

     

  • UĞUR MELEKE: FARIOLI, BU LİGİN NAGELSMANN'I

    Farioli evet çok deneyimsiz, ama yaşı ve vizyonu itibariyle bu ligin Nagelsmann’ı. Dün Olimpiyat Stadı’nda bir kez daha gösterdi ki farklı düşünüyor, sürüden ayrılmak istiyor. Başka türlü bir düşünce dünyası var. Dün tüm sezon yaptıkları gibi geriden pasla çıktılar. Biglia sahada olduğu için de fena değillerdi bu konuda. 

  • "Ve yine tüm sezon olduğu gibi önde bastılar. Galatasaray’ın her hatasında da fatura kesmeye yaklaştılar. 69’da da Emre’nin bir hatasında faturayı kestiler. Galatasaray’ın dün kazanabilmesi için bence her zamankinden biraz farklı düşünmesi gerekiyordu. Mesela 6 numarada klasik kesici Berkan yerine, sürpriz bir derin oyun kurucu kullanabilirdi Terim. Pirlo’nun Juventus’ta yaptığı gibi sizi geriden güvenle çıkaracak birisi" (HÜRRİYET)

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