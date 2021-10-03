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Spor yazarları, Beşiktaş - Sivasspor maçını kaleme aldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 mağlup etti. Maça Güven Yalçın'ın golü ve Sergen Yalçın'ın kart görmesi damga vurdu. Spor yazarları da Beşiktaş - Sivasspor maçını kaleme aldı

03.10.2021 - 11:23 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU: UILENBERG APTAL APTAL KONUŞUNCA...

    Uilenberg diye bir hakem eğitmeni var. İyi de para alıyor. Fakat hakemler eğitilmiyor. Uilenberg, Sergen olayında aptal aptal konuşunca, iş başka boyutlara geldi. Sergen'i atmakta haklı mı? Yüzde yüz haklı. Top çıkmadan sahaya girip topa vuruyor. Beşiktaş teknik alanı zaten bir panayır gibi, devamlı girip çıkanlar var. Bir de ağız okuma ile kameraya yakalandı Sergen. Kaç maç ceza alır bilmem.

     

  • "Hakem Sergen'i çok doğru attı ama dik durmadı. Neden derseniz ikinci yarı iki pozisyon oldu, Josef rakibinin tendonuna top yokken inanılmaz bastı. Kesin kırmızıydı. Sergen'i attığı için onu atamadı. Ama işte 5 dakika sonra Yatabare'ye kart gösterdi. Ekranı ikiye bölün. Bu sarıysa Josef'inki kırmızıoğlu kırmızı. Ya da o Josef'inki sarıysa buna kart yok. Aynı hakem, iki farklı karar… Kafalar karışıyor"

  • "Beşiktaş'ın bu kadrosuyla bu maçta kazanması başarı. Güven müthiş iki gol attı. Aslında onda bazı meziyetler var. Ama çabuk havalandı. Başka işlere de girdi. Onun için yedek oturuyor. Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular yedekten kendini gösterecek, formayı öyle alacak" (SABAH)

  • ALİ ECE: HKGTK

    Yaşar Kemal Uğurlu'dan HKGTK (Hakem Kıyafeti Giymiş Tanımlanamayan Kişi" olarak bahsedeceğim! HKGTK’nın performansı kötü oldu mu maçın iyi olma ihtimali zaten çok düşük oluyor, ilk yarıda da ortalama kalitenin üstüne çıkan ender anlardan birisi Güven Yalçın'ın Cenk Tosunvari uçarak yarım vole golüydü. İlk 45'e damga vuran ise HKGTK'nın teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart göstermesi oldu. Uilenberg izlemiş midir? Ya bizim TFF?

  • "HKGTK’nın aksine futbola karşı yetenekliysen ve çalışmaktan zevk alırsan arada sıkıntı yaşasan da Güven Yalçın örneğindeki gibi düzelebilirsin. Güven'in ilk golü saf yetenek golü, ikincisi ise yeteneklerinle çalışma ve konsantrasyonu harmanlamayı başarınca atabileceğin cinsten bir gol. Beşiktaş'ın yediği golde talihsiz bir şekilde kendi kalesine atan Rıdvan galibiyet golünden önce ısrarla hücuma katıldı, pas istasyonu oldu bindirdi, sonunda 3 puanı getiren golün asistini yaptı. Serdar Saatçı da yine iyiydi. Sivasspor da fena değildi sahanın en kötüsü ise malumunuz çoğu sahaya çıkışında olduğu gibi HKGTK!" (FANATİK)

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