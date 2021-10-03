"İkincisi ise yapılan ortaya ön direkte vurduğu uzak köşeye giden kafa vuruşu. İki golde de vuruş tekniğini iyi kullandı. Kendini geliştirmiş, kilo vermiş, yararlı olur. Beşiktaş, sakatlıklar dönemini az kayıpla atlatırsa şampiyonluğun en önemli favorisi. Hakeme gelince tahrik etmek için her şeyi yapıyor. Sergen Yalçın'ı atabilirsin, haklı da olabilirsin ama atış şeklin çok itici. Bir intikam, bir hırs varmış gibi vücut dili sergiliyorsun. Bunları yapma. Ayrıca Batshuayi'nin itilmesi de bence bir penaltıydı" (SABAH)