Spor yazarları Beşiktaş'ın kupadaki galibiyetini değerlendirdi!

"KALİTE HATAYI AFFETMEDİ"

Ali Gültiken: ''Büyük takımların nefes aldığı yerler, finallerdir… Oralarda olmak Beşiktaş gibi bir takım için vazgeçilmez hedeftir. Bunun bilincinde olarak Ankaragücü maçına hazırlanmış bir takım gördük sahada. Finali hedefleyen, hedeflemenin yanında bunu çok isteyen performanslar gördük. Futbolcuların sahaya çıktıklarında gördükleri muhteşem atmosfer de buna müthiş katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı hem oyuncularına ve takıma güvendiğini hem de bu turu çok istediğini, tribündeki duruşuyla net bir şekilde ortaya koydu. Oyuncuların maçın ilk dakikasından itibaren bu güveni arkalarına alıp mücadeleyi istedikleri noktaya taşımaları, taraftarı mutlu etti. Muçi gibi kaliteli bir oyuncu bu hatayı affetmedi. Maçın içinde çok fazla görünmese de her zaman skoru değiştiren bir kaliteye sahip. Doğru yerde topla buluşturulduğunda gol yapabilecek bir ayak. Bu özelliği ile dün Beşiktaş'ın çok istediği final kapısını açtı.'' [Sabah]