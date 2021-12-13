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Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini yorumladı

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyetini kaleme aldı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u son bölümde bulduğu gollerle 4-2 yendi. Ligde 5 maç sonra kazanan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın aldığı 4 gollü galibiyeti değerlendirdi

13.12.2021 - 10:56 | Güncelleme: FUTBOL

  • Ahmet Çakar: Önce şunu söyleyeyim, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz" diye kim demişse çok haklıymış... Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun futbolcu milleti, ciddi anlamıyla fırıldak bir millet. Sergen Yalçın gitti, adamlar kendilerine geldi. Çok mu iyi oynadılar? Hayır... Ama bir şeyi mükemmel yaptılar; mücadele, coşku ve yardımlaşma... 

  • O halde sormak lazım; arka arkaya maçları kaybederken, ligin zayıf takımlarına karşı mağlup olurken sahada ruh gibiydiniz, isteksizdiniz... Peki 3 günde ne değişti de bu hale geldiniz? Sizler Sergen Yalçın ve ekibini sabote edip yolladınız.

  • Ömer Üründül: Beşiktaş taraftarı stadı doldurup coşkulu bir destek ile takımından yeni bir sayfa açmasını bekliyordu. Siyah-beyazlı takım bu itici güçle oyunu ilk yarıda karşı alana yıktı. Ama pozisyon açısından son derece yetersizlerdi. 45. dakikadaki gole kadar bir tek Batshuayi'nin çaprazdan attığı bir şut var. 

  • Devre sonunda Kayserispor büyük bir şanssızlık yaşadı. Hiç kimse şunu demesin; 'Hoca değişikliği takımı ateşler.' Geçin onları, Beşiktaş'ın başına Jose Mourinho mu geldi? Sadece Sergen gitti. Bundan sonra Beşiktaş ne yapar? İstese çok şeyler yapar. Yapacak gibi de görünüyor. Ali Şansalan çok zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirdi. Trabzon-Fenerbahçe maçından sonra onun yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Ama dün gece bence kolay olmayan bir maçı mükemmele yakın yönetti.

  • Ali Gültiken: Beşiktaş'ın bu sezon en büyük sorunu takıma katılan yeni transferlerin etkisizliğiydi. Hem kendileri takıma bir şey vermediler hem de diğer oyuncuları bozdular. Çünkü önemli mevkiler; santrfor, 10 numara ve 8 numara pozisyonları takımın can damarıdır. 

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