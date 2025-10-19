Spor yazarları Beşiktaş'ın Gençlerbirliği mağlubiyetini değerlendirdi!

"NASIL BUNLARI YAPAR?"

TURGAY DEMİR: "Bir teknik adam nasıl olurda Rıdvan varken Jurasek'i, Taylan varken Swensson'u oynatır!? Ve dahası bir teknik direktör, üç sezondur tek bir olumlu görüntüsü olmayan Rashica'dan hala ne bekler? Üstelik elinde, Jota Silva gibi, ayak izleri asist ve gol dolu bir oyuncusu varken nasıl olur da Rashica'ya bel bağlar bir hoca!? Demek ki onların bildiği futbolla bizim bildiğimiz aynı değil.. Bravo Sergen Yalçın, aynen devam!.. Yalnız şunu unutma; iki maçtır Ertuğrul Sağlam geliyor tribüne… Yani, haberin olsun…" [Fotomaç]