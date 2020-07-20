Sonuçta özellikle oyun kalitesi anlamında uzun zamandan beri hak ettikleri şampiyonluğu son düdükle kazanmayı başardılar. Mahmut'un attığı golde şansı yanındaydı ama oynadığı futbolda da kimseye şans tanımadı. OyunuSonuçta özellikle oyun kalitesi anlamında uzun zamandan beri hak ettikleri şampiyonluğu son düdükle kazanmayı başardılar. Mahmut'un attığı golde şansı yanındaydı ama oynadığı futbolda da kimseye şans tanımadı. Oyunu iki yönlü hatasız oynayıp takımının orta sahasını çekip çevirdi. Uzun yıllardan beri beklediği ve istikrarı ile hak ettiği şampiyonluğun golünü atarak maçın yıldızı oldu. Okan Buruk'un bu takımı dokunuşları ile şampiyon yapması gecenin olayıydı. Bunun en güzel örneği ise Demba Ba. Taraftarsız bir camianın ilk kez yaşadığı şampiyonluk diğer İstanbul takımlarının ekonomik durumları düşünüldüğünde bir devrim demek. Etkileri uzun yıllar sürebilir. Son olarak Kayserispor, mucizenin sonunu getiremeyecek gibi ama bu kaSonuçta özellikle oyun kalitesi anlamında uzun zamandan beri hak ettikleri şampiyonluğu son düdükle kazanmayı başardılar. Mahmut'un attığı golde şansı yanındaydı ama oynadığı futbolda da kimseye şans tanımadı. Oyunu iki yönlü hatasız oynayıp takımının orta sahasını çekip çevirdi. Uzun yıllardan beri beklediği ve istikrarı ile hak ettiği şampiyonluğun golünü atarak maçın yıldızı oldu. Okan Buruk'un bu takımı dokunuşları ile şampiyon yapması gecenin olayıydı. Bunun en güzel örneği ise Demba Ba. Taraftarsız bir camianın ilk kez yaşadığı şampiyonluk diğer İstanbul takımlarının ekonomik durumları düşünüldüğünde bir devrim demek. Etkileri uzun yıllar sürebilir. Son olarak Kayserispor, mucizenin sonunu getiremeyecek gibi ama bu kadronun elinden geleni yaptığını düşünüyorum.

dronun elinden geleni yaptığını düşünüyorum.

iki yönlü hatasız oynayıp takımının orta sahasını çekip çevirdi. Uzun yıllardan beri beklediği ve istikrarı ile hak ettiği şampiyonluğun golünü atarak maçın yıldızı oldu. Okan Buruk'un bu takımı dokunuşları ile şampiyon yapması Sonuçta özellikle oyun kalitesi anlamında uzun zamandan beri hak ettikleri şampiyonluğu son düdükle kazanmayı başardılar. Mahmut'un attığı golde şansı yanındaydı ama oynadığı futbolda da kimseye şans tanımadı. Oyunu iki yönlü hatasız oynayıp takımının orta sahasını çekip çevirdi. Uzun yıllardan beri beklediği ve istikrarı ile hak ettiği şampiyonluğun golünü atarak maçın yıldızı oldu. Okan Buruk'un bu takımı dokunuşları ile şampiyon yapması gecenin olayıydı. Bunun en güzel örneği ise Demba Ba. Taraftarsız bir camianın ilk kez yaşadığı şampiyonluk diğer İstanbul takımlarının ekonomik durumları düşünüldüğünde bir devrim demek. Etkileri uzun yıllar sürebilir. Son olarak Kayserispor, mucizenin sonunu getiremeyecek gibi ama bu kadronun elinden geleni yaptığını düşünüyorum.

olayıydı. Bunun en güzel örneği ise Demba Ba. Taraftarsız bir camianın ilk kez yaşadığı şampiyonluk diğer İstanbul takımlarının ekonomik durumları düşünüldüğünde bir devrim demek. Etkileri uzun yıllar sürebilir. Son olarak Kayserispor, mucizenin sonunu getiremeyecek gibi ama bu kadronun elinden geleni yaptığını düşünüyorum.