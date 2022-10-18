"ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

ŞANSAL BÜYÜKA: "Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un yaralandığı, Galatasaray’ın ağır darbe aldığı bir haftada, Fenerbahçe en iyi maçını oynamadı ama dokuz haftanın en önemli, en kazançlı, 3 puandan çok daha fazlası olan bir galibiyet aldı. Bunun adına “haftanın vurgunu” denir..."