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Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Bu rotasyon 1923'ten beri görülmedi"

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, maç eksiğine rağmen haftayı 2. sırada kapattı. Spor yazarları Ankaragücü-Fenerbahçe maçını değerlendirirken, Jorge Jesus'un rotasyon tercihiyle ilgili flaş ifadelere yer verildi. İşte öne çıkan yazar yorumları...

18.10.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • "ÜÇ AYDA TÜM EZBERLERİ BOZDU"

    UĞUR MELEKE: "Oyunun durduğu bir anda sol kanat bek Ferdi ve sol stoper Szalai’yi yanına çağıran Jesus, nasıl bir uyarıda bulunduysa o bölgedeki kanayan yaraya pansuman yapmayı başardı. Rüzgâr hafifledi. Oyunun ofansif tarafındaysa Fenerbahçe’nin deyim yerindeyse vitesi artırmadan maçı kazandığını söyleyebiliriz sanırım. 

     

  • Larnaka’dan sonra Ankara’da da merkezde oynayan Lincoln’ün gösterişsiz katkıları sürüyor. İlk golde faulü aldı, frikiği kullandı. İkinci golü getiren topu da o kazandı. Fenerbahçe, Jorge Jesus’la üç aylık süreçte Türk spor medyasının tüm ezberlerini bozmaya devam ediyor."

  • "MAÇ YOĞUNLUĞU TAKIMI ÇOK YIPRATMIŞ"

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Maç yoğunluğu takımı çok yıpratmış, bu kadar düşük pas yüzdesiyle hiç oynamamışlardı. İkinci yarıdaki Jesus hamleleri de bu sıkıntının farkında olarak yapıldı. Skoru eline alıp, maçı kazanarak bitirmek ve haftanın kazançlısı olmak Fenerbahçe'ye nasip oldu. 

  • Maç eksiğiyle ikinci sıradalar, ligin gizli lideri durumundalar. Hafta içini maçsız geçirip, dinlenme ve iyileşme fırsatı da bulacaklar. Fenerbahçe defansının oyunu önde kabul etmesi, hemen her maçın devre arasında veya sonunda tartışılıyor. Bu riskin anahtarı takımın hücum presi."

  • "ÜÇ PUANDAN ÇOK DAHA FAZLASI"

    ŞANSAL BÜYÜKA: "Beşiktaş’ın, Trabzonspor’un yaralandığı, Galatasaray’ın ağır darbe aldığı bir haftada, Fenerbahçe en iyi maçını oynamadı ama dokuz haftanın en önemli, en kazançlı, 3 puandan çok daha fazlası olan bir galibiyet aldı. Bunun adına “haftanın vurgunu” denir..."

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