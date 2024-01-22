Spor yaparken sıkça karşılaşılan sorun: Egzersize bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın yolları

Spor yaparken yaşanan baş ağrısı, pek çok kişinin göz ardı ettiği bir sağlık sorunudur. Egzersize bağlı olarak yaşanan baş ağrısının diğer baş ağrılarından farklı olduğunu biliyor muydunuz ve bu ağrıdan kurtulabilir misiniz? İşte, diğer adıyla efora bağlı oluşan baş ağrısının nedeni, belirtileri ve baş etme yöntemlerine dair bazı bilgiler...