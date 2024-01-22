Spor yaparken sıkça karşılaşılan sorun: Egzersize bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın yolları
Spor salonunda yoğun bir antrenmanın ortasındasınız veya bir antrenmanı yeni bitirdiniz ve aniden büyük bir baş ağrısı çekiyorsunuz. Bir yanınız bunu görmezden gelerek devam etmeniz gerektiğini söylüyor ancak baş ağrınız geçmiyor. Peki, bu durumda ne yapabilirsiniz? İşte, sizin için egzersize bağlı baş ağrısıyla başa çıkmanın yolları...
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Spor yaparken yaşanan baş ağrısı, pek çok kişinin göz ardı ettiği bir sağlık sorunudur. Egzersize bağlı olarak yaşanan baş ağrısının diğer baş ağrılarından farklı olduğunu biliyor muydunuz ve bu ağrıdan kurtulabilir misiniz? İşte, diğer adıyla efora bağlı oluşan baş ağrısının nedeni, belirtileri ve baş etme yöntemlerine dair bazı bilgiler...
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EGZERSİZ BAŞ AĞRISI NEDİR?
Ulusal Baş Ağrısı Vakfı'na göre, koşmak gibi yorucu egzersizler efordan kaynaklanan baş ağrılarına neden olabilir. Egzersize bağlı baş ağrıları, 5 dakikadan 48 saate kadar sürebilir ve sıklıkla iki taraflı (başın her iki tarafında) nabız gibi atan ağrı olarak tanımlanır.
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Egzersiz baş ağrıları 2 kategoriye ayrılır: Birincil egzersiz baş ağrıları genellikle zararsızdır, altta yatan herhangi bir sorunla bağlantılı değildir ve sıklıkla ilaçla önlenebilir. İkincil egzersiz baş ağrıları ise, beyindeki kanama veya tümör ve koroner arter hastalığı gibi altta yatan, genellikle ciddi bir sorundan kaynaklanır. İkincil egzersiz baş ağrıları acil tıbbi müdahale gerektirebilir.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
Başın bir veya her iki tarafında ağrı, kafada zonklama gibi belirtiler birincil egzersize bağlı baş ağrısına girerken; kusma, bilinç kaybı, çift görme ve boyun tutulması gibi belirtiler ikincil kategoriye aittir.
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EGZERSİZE BAĞLI BAŞ AĞRISININ NEDENLERİ
Kendinizi zorladığınızda vücudunuzun daha fazla kana ve oksijene ihtiyacı vardır. Yaptığınız bir aktivitenin damarların ve arterlerin daha fazla kan akışına izin verecek şekilde genişlemesiyle artan kan basıncı kafatasında basınç oluşturarak ağrıya neden olur. Bu durum birincil egzersiz baş ağrıları için geçerlidir.
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İkincil egzersiz baş ağrıları ise yukarıda tanımlarken sayılan sorunlardan kaynaklanır. Ayrıca, New York’taki spor hekimliği uzmanı Clifford Stark’a göre vücudunuz henüz alışmadan sıcak, nemli koşullarda veya yüksek irtifalarda egzersiz yapmak, egzersize bağlı baş ağrısına neden olabiliyor.
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ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?
Doktor Stark efordan kaynaklanan baş ağrısının, vücudunuzun size aşırı zorlandığını söyleme şekli olduğunu ve eğer baş ağrısı yaşarsanız ara verme zamanınızın geldiğini düşünüyor. Baş ağrınız geçerse antrenmanınıza geri dönebilirsiniz ancak bundan önce tekrar ısınmalısınız. Ayrıca, egzersiz rutininizi karıştırarak baş ağrısını tetikleyip tetiklemediğine bakabilirsiniz yani yaptığınız egzersiz değiştirip başka bir aktivite türü deneyebilirsiniz.
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TETİKLEYİCİLERDEN KAÇINMALISINIZ
Nörolog doktor Erin Manning, baş ağrısını önlemek için su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor, yeterli su alınmadığında bunun baş ağrısına dönüşebileceğini ekliyor. Bunun yanı sıra, düzenli yemek yemenin ve yeterince uyumanın da baş ağrısı çekmemenizde etkili olacağını düşünüyor.
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İLAÇ TEDAVİSİ
Doktor Manning, "bazen Advil, Naproksen veya Tylenol gibi reçetesiz satılan ilaçlar insanlara faydalı olabilir" dedi. Ancak yine de reçetesiz olsalar da ilaç almadan önce bir doktora danışmanızda fayda var. Manning, sürekli olarak egzersizlerde baş ağrısı çekildiği durumlarda doktora giderek reçeteli ilaç alınmasına ihtiyaç duyulabileceğini de ekledi.
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SAĞLIK UZMANINA NE ZAMAN GİTMELİSİNİZ?
Efordan kaynaklanan baş ağrıları genellikle bir sorun belirtisi olmasa da doktora gitmeniz önemlidir. Eğer şiddetli ve ani baş ağrınız varsa, baş ağrınız iki günden fazla sürüyorsa, kafa karışıklığı yaşarsınız ve bayılırsanız mutlaka doktora görünmelisiniz.
Kaynak: Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Headaches