PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup’ta ise Bucaspor 1928 statü gereği Play-Off'un ilk 2 turunda maç oynamadan doğrudan yarı finale kalma hakkı kazandı.
Play-off 1. turunda normal sezonu 3. tamamlayan takım ve 6. takım, 4. bitiren takım ile 5. tamamlayan takım eşleşecek. 1. Tur karşılaşmaları tek maçlı eleme sistemine göre oynanıp, maçlar 3. ve 4. takımların sahalarında yapılacak. Play-Off'un 2. ve 3. tur maçları ise çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak.
Beyaz ve Kırmızı Grup birincileri arasında oynanacak final maçını kazanan takım TFF 1. Lig’e çıkacak.