KAS YANMASI NEDİR?

Kas yanması, spor veya fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında kaslarda hissedilen yanma, ağrı ya da gerginlik hissidir. Bu durum genellikle yoğun bir egzersiz sırasında veya sonrasında, kasların aşırı zorlanması sonucu ortaya çıkar. Kasların enerji için oksijen yetersizliğine girmesi sonucunda laktik asit birikimi oluşur, bu da kaslarda yanma hissine yol açar.

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KAS YANMASI NEDEN OLUR?

Kas yanmasının temel nedeni, egzersiz sırasında oksijen eksikliği nedeniyle kaslarda biriken laktik asittir. Vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni yeterince sağlayamaması durumunda kaslar oksijen olmadan çalışmak zorunda kalır ve bu da laktik asit birikimine sebep olur. Laktik asit, kaslarda asidik bir ortam oluşturarak yanma hissi yaratır.

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Kas yanması durumları çeşitli sebeplerle meydana gelebilir.

- Yaralanma ya da kasın aşırı zorlanması

- Lyme hastalığı

- Grip

- Vitamin ya mineral eksiklikleri

- Kolesterol ilaçlarının kullanımı

- Otoimmün hastalıklar

- Viral enfeksiyonlar ve bakteriler

- Yoğun hareket içeren sporlarla sürekli aynı kasların kullanımı

- Kanser tedavisi süresince uygulanan kemoterapi

- Kronik yorgunluk ve stres

KAS YANMASI NE ZAMAN GEÇER?

Kas yanması, vücudun toparlanma sürecine bağlı olarak 24 ila 72 saat içerisinde geçebilir. Bu süre, kişinin fiziksel kondisyonuna, yaşına ve uyguladığı bakım yöntemlerine göre değişiklik gösterebilir.

KAS YANMASINI ARTIRAN FAKTÖRLER NELERDİR?

1. YOĞUN EGZERSİZ

Yüksek tempolu veya yoğun egzersizler, kasların daha fazla çalışmasını ve dolayısıyla daha fazla laktik asit üretmesini sağlar. Bu durum, kas yanmasını yoğunlaştırır.

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2. DÜZENSİZ EGZERSİZ

Ara sıra yapılan yoğun egzersizler, kasları alıştırmadığı için ani bir asit birikimine ve dolayısıyla yanma hissine yol açabilir.

3. KASLARIN ISINMAMASI

Egzersiz öncesinde kasların yeterince ısınmaması, kasların ani bir yüklenme ile karşılaşmasına yol açar ve bu durum asit birikimini hızlandırır.

4. YETERSİZ OKSİJEN

Egzersiz sırasında vücut yeterince oksijen alamazsa, enerji üretimi anaerobik metabolizma yoluyla yapılır. Oksijen eksikliği sonucu ortaya çıkan laktik asit, kas yanmasını artırır.

KAS YANMASINA İYİ GELECEK YÖNTEMLER NELERDİR?

1. SICAK UYGULAMASI

Sıcak uygulama, özellikle sırt ve boyun bölgesindeki lokal ağrıyı azaltmak için faydalıdır. Sıcaklık, kasları gevşeterek kan damarlarını genişletir ve kan dolaşımını artırır. Bu sayede kaslardaki gerginlik azalır ve kaslar rahatlar.

2. BOL SU İÇMEK Vücudun yetersiz su oranına sahip olması kas yanması sorunlarına neden olur. Vücudun düzgün bir şekilde çalışması adına yeterli su içilmesi son derece önemlidir. Vücutta yeterli sıvı olmaması vücut fonksiyonlarının yetersiz olmasına neden olabilir. Bu sebeple yeterli sıvı alımının alışkanlık haline getirilmesi son derece önemlidir. REKLAM 3. PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENMEK Kas yanması için protein ağırlıklı beslenmek son derece önemlidir. Özellikle öğle ve akşam yemeklerinde tavuk, hindi, balık, et, ton balığı tüketimi önemlidir. Bunun yanında gün içerisinde yoğurt, ayran, süt ve kefir de tüketilmelidir. Sabah kahvaltıda mutlaka yumurta ve peynir tüketimine dikkat edilmelidir. Proteinin yanında karbonhidrat tüketimi de önemli bir konudur. Özellikle kaliteli karbonhidrat tüketimi kaslar için son derece faydalıdır. 4. VİTAMİN TAKVİYESİ Vücutta vitamin eksikliği olması halinde kaslarda ağrı gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda özellikle D vitamini tüketimine dikkat edilmelidir. Bunun yanında kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de düzenli bir şekilde alınmalıdır. 5. MASAJ YAPMAK Kasları esnetmek ve kas yanması olan bölgelere masaj yapmak bu sorunların azaltılmasına yardımcı olur. Ağrıyan bölgelere masaj yapılması durumunda o kaslara çok daha fazla kan gitmesi sağlanır. Kan içerisinde bulunan vitamin ve mineraller de kaslara ulaşarak beslenmelerini ve ağrılarının hafifletilmesini sağlar. KAS YANMASI OLDUĞUNDA HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİDİR? Kas yanması sırasında tüketilebilecek bazı besinler şunlardır: - Muz: Potasyum içeriği ile kas kramplarını hafifletir. - Yoğurt: Kasların toparlanmasına yardımcı olan protein ve kalsiyum içerir. - Ispanak: İçerdiği magnezyum sayesinde kasların rahatlamasına katkıda bulunur. Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock Spor yaparken bu 7 altın kurala dikkat! Ramazanda spor yapılır mı?