20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, parmak izi veya avuç içi tarama ile giriş yapılan spor salonlarının, biyometrik veri işleme kapsamındaki bu uygulamalarını "hemen durdurmaları" konusunda uyarılmasına karar verdi.
AA'nın haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üyelerinin giriş-çıkışının kontrolünde parmak izi veya avuç içi okutma sistemi kullanan iki spor salonu hakkında, bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmediği şüphesiyle yapılan ihbar ve şikayetleri inceledi. İnceleme sonucu alınan kararda, el ve parmak izi taranması işleminin biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında bulunduğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak belirlendiği ifade edildi.
Biyometrik verilerin işlenmesi için ya ilgilinin açık rızasının bulunması ya da kanunlarda öngörülmesi gerektiği belirtilen kararda, işleme şartının mevcut olması halinde ise verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerektiği aktarıldı. Kararda, spor salonlarında giriş-çıkış kontrolü amacıyla el ve parmak izinin işlenmesi için ilgili kişilerden "açık rızalarının" alınması gerektiği belirtildi.
ŞİRKET SORUMLULULARI UYARILDI
Açık rızanın Kanunda "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" şeklinde tanımlandığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Açık rızanın geçerli olması için kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi, neye rıza gösterdiğini bilmesi, sadece konu üzerinde değil aynı zamanda rızasının sonuçları üzerinde de tam bilgi sahibi olması, bilgilendirmenin veri işlemeyle ilgili bütün konularda açık, anlaşılır biçimde ve veri işlemeden önce gerçekleştirilmesi, kişinin yaptığı davranışın bilincinde olması ve kendi kararı olması gerekmektedir. Aksi durumda kişinin iradesini sakatlayacak cebir, tehdit, hata ve hile gibi haller varsa açık rızadan söz edilemeyecektir.
Bu nedenle Kurul tarafından; spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanması mümkünken biyometrik veri alınmasının Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırı olduğu; biyometrik verilerin açık rızayla işlenmesinin Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırılık taşıdığı ve bu amaçla biyometrik verilerin işlenemeyeceği, biyometrik verilerinin işlenmesi için ilgili kişilerin açık rızalarının alınması yoluna gidilmekle birlikte açık rıza verilmemesi durumunda hizmetten yararlanamadıkları dikkate alındığında üyelerden alındığı düşünülen rızanın açık rıza sayılamayacağı değerlendirilmiştir."
Kararda, parmak izi veya avuç içi tarama ile hizmet veren veri sorumlularına (şirket sorumluları) bu faaliyetlerini "hemen durdurmaları" uyarısında bulunulması kararlaştırıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!