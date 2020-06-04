Gençlik ve Spor Bakanlığının genelgesi kapsamında belirlenen tedbirleri hayata geçiren spor merkezleri kapılarını açtı.
Yalova'daki bir spor salonunda incelemede bulunan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Asbaşkanı Koray Girgin, genelge çerçevesinde spor salonlarına gelen üyelerin kurallara uyması gerektiğini ifade etti.
Salonları kullanacak üyelerin maske takma zorunluğu olduğunu, fakat egzersiz anında maskeleri çıkarılabileceğini aktaran Girgin, federasyonca 10 metrekare alana bir kişi alınması kararının bakanlıkça 6 metrekareye düşürüldüğünü hatırlattı.
Girgin, salona gelenlerin dış mekanda giydikleri ayakkabıları değiştirerek salonda temiz spor ayakkabıları giyeceğini kaydederek, "Üyelerin çalışma süresi 60 ile 90 dakika oluyor. Gruplar halinde alınıyor. Girişte elleri dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda temassız ateş ölçerlerle ateşlerini ölçüyoruz. Yine girişlerde parmak, el izi kullanmadan kod ya da tanımsız kartlarla girebiliyoruz. Aynı zamanda nakit para yerine kredi kartında temassız kredi kartı öneriyoruz. Soyunma odalarında duşları kullanmamak zorunlu değil, ama federasyonumuzca duşların kullanılmamasını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
"KAFETERYA, OTURMA ALANLARI BU DÖNEMDE KULLANILMAYACAK"
Havlu kullanım zorunluğu getirdikleri yeni dönemde yine aletler arasında ikişer metre boşluk bıraktırdıklarına dikkati çeken Girgin, şöyle konuştu: "Koşu bantları ya da kardio aletlerinin arasında bir dolu, bir boş ya da ikişer metre aralık bırakıyoruz. Spor merkezilerinde dışarıdan temiz hava alan klima ya da hava sirkülasyonu sağlayan havalandırmalar çalıştırılacak. Kafeterya, oturma alanları bu dönemde kullanılmayacak. Her grup çalışmasından sonra salondaki aletler dezenfekte edilecek."
Spor salonu üyelerinden Birsen Başöz ise salonların açılmasından mutluluk duyduklarını belirtti.
Uzun süredir salonların açılmasını beklediklerini ifade eden Başöz, "Bunu bekliyorduk. Bence gerekli bütün önlemler alındı. Herkes kendi hijyenine dikkat ederek uygun koşullarda hareket etmeye çalışmalı. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kendimiz kalktığımız zaman aleti temizleyip hijyenik şekilde bırakıp başka alete geçiyoruz. Başlarken biterken çalışılan aleti temizliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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