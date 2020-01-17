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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türk sporunun sorunları ile çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çalıştayın Türk sporuna katkılar sağlayacağını belirten ve en önemli kazanımın etkileşim olduğunu dile getiren Cengiz Durmuş, "Herkes kendi yöntemleriyle, branşının dinamikleriyle en iyisi olabilmek için zaten bir çalışma içerisinde. Bu çalıştayın bize, hedeflerimizi güncelleme şansı verdiğini söyleyebilirim. Kendimizi güncelleyip, nerelerde eksiğimiz var, nerelerde fazlamız var görebildik. Bunu diğer paydaşlarımızdan görüyor olmak, bizi çok önemli bir hıza ulaştıracak." diye konuştu.

Durmuş, önceden yapılan birçok çalıştayda alınan kararların hayata geçirilemediğini aktararak, şunları söyledi:

"İçinde olan, toplantılarda fikir beyan eden, tartışmalara katılan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki; bu çalıştay diğerlerine hiç benzemiyor. Toplantılarda herkes tüm projelerini, stratejilerini en iyi şekilde anlatmaya çalışırken, birbirimizden etkilenerek çok güzel sonuçlara vardığımızı görüyoruz. Çalıştayın sonuç verebildiğini görmek bizi motive etti. Bu enerjiyi gördüm. Diğer çalıştaylara benzediğini hiç sanmıyorum. Bize olumlu dönüşleri şu anda bile oldu. Çok daha iyi sonuçlar vereceğini umuyorum."

Her anlamda en iyi sporcuyu, en iyi hakemi, en iyi antrenörü yetiştirebilmek için çabaladıklarını anlatan başkan Durmuş, "Türkiye'nin her yerinde tenis oynanabilir. Bir tenis ülkesi olabilme misyonuyla, dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu hedefte devam edeceğiz ama çalıştay hızımızı artırdı." ifadelerini kullandı.

TAŞPINAR: İSTEDİĞİMİZ KONULARIN HEPSİNİ DİLE GETİRDİK

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Çalıştayda, spor gündeminde olan çok güzel mevzular konuşuldu. İstediğimiz konuların hepsini dile getirdik. Önemli olan bunun neticesinin değerlendirilmesi ama bu kararlılığı biz gördük." yorumunu yaptı.

Kural değişiklikleri, hükmünü yitiren yönetmelikler gibi konuların da gündeme geldiğini ve sürekli güncellemenin gerekli olduğunu vurgulayan Taşpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, bizim doping nedeniyle sıkıntılarımız vardı. Dopingden dolayı ceza alan bir kişi, cezası bittikten sonra spora dönebiliyor. Bu sporcu milli oluyor, ülkesini yurt dışında temsil ediyor, ödülünü de alıyor ama millilik belgesi alamıyor. Olacak iş değil. Bu çocuklar için önemli bir eksiklikti. Millilik belgesiyle öğretmen olabiliyor, akademiye girebiliyor. İstikbali söz konusu."

Türkiye'de birçok spor tesisi inşa edildiğini ancak kendilerinin daha farklı bir çalışma alanına ihtiyaç duyduklarını anlatan Taşpınar, "Halterde Türkiye çıkışta. Biz görevi devraldığımızda 82 madalya vardı, bugün 255 madalya var. Şimdi böyle bir yükseliş mevcut ve birçok ülke bizimle kamp yapmak istiyor ama antrenman yerim yok. Ekstra yerlerim olmalı ki onları davet edeyim. Tüm masraflarını kendileri karşılıyorlar, yani ülkeye getirisi de var bu işin. Bu ve buna benzer birçok mevzuyu görüştük." şeklinde konuştu.

Taşpınar, ödül yönetmeliğinde antrenörlerin payının çok düşük olduğunu ve bunun artırılmasını istediklerini de sözlerine ekledi.

HUYSUZ: GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Federasyonlar, kulüplerimiz ve sporcularımız adına güzel bir çalışma oldu. Konuştuğumuz konular, aldığımız kararlar gerçekten sorunlarımızın temeliydi. Sonuçta bir rapor çıkacak ve buna göre çözüm üretilecek." diye konuştu.

Çalıştaydaki fikir alışverişinin önemine dikkati çeken Huysuz, "Diğer federasyonlardan aldığımız bilgiler, onlarla konuştuklarımız ve bakanlığımızın bakış açısı bizi farklı yönlerde etkiliyor. Sponsorluklar ve proje anlamında neler yapabileceğimizi konuştuk. Projelerimizi, stratejik planlamalarımızı, ileriye dönük 8-12 yıllık planlarımızı anlattık. Böyle bir bilgi akışı oldu." yorumunda bulundu.

ÖZMEKİK: FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Çalıştayın, özellikle amatör branşlara yatırım yapan kulüpler ve federasyonlar açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Önceki çalıştaylarda bir sonuç ve çözüm yoktu. Burada bir sonuç bildirgesi olacak." ifadelerini kullandı.

Federasyon olarak, "Kaynakların verimli kullanımı ve ek kaynak üretimi" konulu bir de sunum yaptıklarını anlatan Özmekik, "Çalıştaydaki oturumlarda, milli sporcu yetiştiren, Türkiye Şampiyonası'nda derece alan sporcuları yetiştiren kulüplerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığının yardımlarının kriter neticesinde yapılmasının daha doğru olacağını ifade ettim." şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan Özmekik, ödül yönetmeliğinde antrenörlerin payının artırılması gerektiğini vurgulayan bir diğer isim oldu.