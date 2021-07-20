Spor camiasından bayram mesajları

Spor Bakanlığı, federasyonlar ve kulüplerin paylaşımları şöyle;

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

"Sevdiklerimizle bir arada olduğumuz, aynı sofrada buluştuğumuz, paylaştıkça mutluluk duyduğumuz nice bayramlara. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun."

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR

"Toplumumuzu kaynaştıran, dayanışma ruhumuzun en güzel örneklerini gösterdiğimiz, sevgi, saygı ve dostluk bağlarımızı güçlendiren Kurban Bayramı'na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Son üç bayramda, Covid-19 salgını nedeniyle birbirimizden uzak kaldık. Bu kez sevdiklerimizle ve dostlarımızla bayramı birlikte idrak edebileceğiz. Ancak pandeminin tam anlamıyla bitmediğini unutmadan, kendimizin ve başkalarının sağlığı için, pandemi kurallarına dikkat ederek bayramı geçireceğinizi ümit ediyorum. Salgından tümüyle kurtulmak ve önümüzdeki sezon futbol coşkusunu tribünlerde yaşamak için başta takımlarına destek olmak isteyen taraftarlarımız olmak üzere herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bayramın, hoşgörü ortamının hâkim kılınmasına, halkımızın ve futbol ailemizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, spor ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum."

TBF BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Toplumsal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun zirveye ulaştığı, birlik ve beraberliğimizi perçinleyen mübarek Kurban Bayramı'nı karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bu bayramı sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz için daha mutluyuz ama kendimizin ve yakınlarımızın sağlığı için bir süre daha tedbirli davranmamız gerektiğini unutmayalım. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar; sağlık ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

TVF BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ

"Tüm dünya genelinde insan sağlığının öneminin her zamankinden daha fazla arttığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, huzur evindeki yaşlılarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleridir. A Milli Takım ve alt yaş kategorilerinde olmak üzere birçok kategoride Milli Takımlarımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil ettiler, etmeye de devam ediyorlar. A Milli Erkek Voleybol Takımımız, önemli bir başarı elde ederek, 2021 CEV Avrupa Altın Ligi'nde üst üste 2. kez şampiyon olurken; A Milli Kadın Voleybol Takımımız ise İtalya'da düzenlenen Milletler Ligi'nde son 4'te yer alan tek Avrupa ülkesi olarak bronz madalyanın sahibi oldu. U16 Kız Milli Takımımız, U19 Kızlar Balkan Şampiyonası'nda ikinci olarak kürsüde yer alırken, Avrupa Şampiyonası'nı da dördüncü sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşecek dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları'nda, A Milli Erkek Voleybol Takımımız da 1-19 Eylül tarihleri arasında Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda sahne alacak. Alt yaş kategorilerinde de milli takımlarımız, Balkan ve Dünya Şampiyonaları'nda yer alacak. Milli takımlarımızın, katılacakları şampiyonalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine ve madalya ile döneceklerine inanıyor, tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği olan büyüklerimiz başta olmak üzere, kulüplerimizin, sporcularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın, il temsilcileri ve hakemlerimizin, sponsorlarımızın, medya mensuplarımızın, voleybol severlerin, TVF çalışanlarının, ülkemiz ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

TGF BAŞKANI MUSA AYDIN

"Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Kurban bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Başkan Aydın mesajında şu cümlelere yer verdi ; "Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda coşku günleridir. Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, etik değerlerin toplumu kuşatması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunlara karşı tek yumruk olarak tüm dünyaya bir olduğumuzu göstermeye devam etmeliyiz. Kurban Bayramı bize Hz. İbrahim'in sadakatini ve Hz İsmail'in teslimiyetini hatırlatır. Kurban Bayramı Allah'a adanan ve Allah adına kesilen kurbanların ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldığı, kardeşlik örneklerinin en güzelinin yaşandığı kutlu bir zaman dilimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisi sebebiyle bu bayram da bayramlaşmalarımızı ve kurban kesimlerimizi pandemi kurallarına göre gerçekleştirmeye özen gösterelim.Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramımızın ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta güreş ailesi olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramı tebrik ediyorum."

TAF BAŞKANI FATİH ÇİNTİMAR

"İslam aleminin ve Atletizm Camiamızın Kurban Bayramı mübarek olsun."

FENERBAHÇE

"Sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve beraberlik duygularını bir arada yaşamamıza vesile olan Kurban Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; Tüm İslam alemine, milletimize ve camiamıza, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederiz."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

"Kutsal inançların, kadim geleneklerin yaşandığı, vefanın, saygının, sevginin ve paylaşmanın değerinin tekrar hatırlandığı birlik ve beraberliğimizin pekiştiği bayramlarımızın önemi açıktır. Sağlıkla, sevgi ve saygı dolu nice bayramlar yaşamamız dileğiyle, camiamızın, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

GALATASARAY

"Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz."

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU

"Sevgili Trabzonsporlular; Rahmeti, bereketi ve paylaşmayı yoğun şekilde hissettiğimiz bayramlardan birini daha karşılamanın mutluluğu içerindeyiz. Her bayramda olduğu gibi bu bayram da aşımızı, ekmeğimizi, soframızı en sıcak şekilde sevdiklerimize sunacak, saygı, hürmet ve hoşgörüyü gönlümüzde hissedeceğiz. Pandemi şartlarının henüz son bulmaması nedeniyle maalesef bu bayramda da kulübümüzde bir araya gelemeyeceğiz. Belki bayram buluşmalarımızı bir yıl daha erteleyeceğiz ama yeni sezonda yuvamızda sizlerle vuslata ereceğiz. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şartlar doğrultusunda stadyumumuzu değerli taraftarlarımıza açmaya artık sayılı günler kaldı. Bu yüzden aşılarımızı yaptıralım, takımımızı desteklemekten geri kalmayalım. Değerli Camiamız; Sevginin, dayanışmanın pekiştiği, umutlarımızın canlandığı bir bayram geçirmeniz en büyük arzumdur. Vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarken, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Mübarek Kurban Bayramımız Kutlu Olsun..."

GAZİANTEP FK

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz."

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı´nı en içten duygularla kutlar; sevdiklerinizle sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz"

ADANA DEMİRSPOR

"Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz."

GÖZTEPE

"Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor; sevdiklerinizle nice sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyoruz."

DEMİR GRUP SİVASSPOR



"Kurban Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar."