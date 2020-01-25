ANTALYASPOR

Merkez üssü Elazığ olan ve ülkemizin birçok kentinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diler, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.