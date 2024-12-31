SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi belirledi
SPK'nın kararına göre, brüt metrekaresi 150'ye kadar olan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 11 bin TL olacak. 150-250 brüt metrekare arasında 11 bin 748 TL, 251-500 brüt metrekare arasında 13 bin 478 TL asgari değerleme ücreti uygulanacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2025 yılında uygulanmak üzere gayrimenkul değerleme ücretlerini yeniden belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan SPK kararına göre, değerleme ücretleri gayrimenkulün metrekaresine kıyasla; konut ve ofisler için 11,000 TL ile 37,046 TL, arsa ve tarım alanları için 11,712 TL ile 28,080 TL, hizmet amaçlı gayrimenkuller ve AVM'ler için 11,966 TL ile 178,506 TL, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için 10,798 TL ile 90,262 TL arasında değişen tutarlarda, enerji ve akaryakıt tesisleri için ise 65,214 TL olarak tespit edildi.