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        Haberler Ekonomi Para SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay - Para Haberleri

        SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 23:16 Güncelleme: 31.01.2024 - 23:16
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        SPK'dan 2 şirketin halka arzına onay
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        SPK bültenine göre, Kurul, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 35 liradan, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 liradan halka arz başvurusuna onayladı.

        Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 500 milyon lirayla İstanbul Varlık Yönetim AŞ, 264 milyon lirayla Akdeniz Faktoring AŞ, 8 milyar lirayla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, 1 milyar 200 milyon lirayla Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ ve 760 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ de yer aldı.

        Aktif Portföy Yönetimi AŞ Playgate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiğini bildirdi.

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        Kurul, A1 Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve A1 Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi taleplerinin olumlu karşıladığını açıkladı.

        SPK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Colendi Menkul Değerler AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar, diğer türev araçlar kapsamında işlem aracılığı, yatırım danışmanlığı ve en iyi gayret aracılığı faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, Kurulumuzun Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar listesine alındı."

        Nurol Varlık Kiralama AŞ ve Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye idari para cezası verildi.

        Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesinin erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

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