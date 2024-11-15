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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onay - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onay

        Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onayladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 07:39 Güncelleme: 15.11.2024 - 07:39
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        SPK'dan 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onay
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        Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bültenine göre, Kurul, 19 şirketin toplam 52 milyar 269 milyon 772 bin lira ve 5 milyar 35 milyon dolar tutarındaki 20 borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

        Kurul, ayrıca 4 şirketin toplam 11 milyar 700 milyon liralık 5 yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu olumlu karşıladı.

        İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

        SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 60 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

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