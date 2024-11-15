SPK'dan 19 şirketin borçlanma aracı ihracını onay

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bültenine göre, Kurul, 19 şirketin toplam 52 milyar 269 milyon 772 bin lira ve 5 milyar 35 milyon dolar tutarındaki 20 borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, ayrıca 4 şirketin toplam 11 milyar 700 milyon liralık 5 yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu olumlu karşıladı.

REKLAM advertisement1

İDARİ PARA CEZALARI VE SUÇ DUYURULARI

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 60 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.